И. о. хокима Ташкента принял участие в праздновании Навруза – фото
© Хокимият города ТашкентаПраздничные мероприятия в парке "Навруз".
© Хокимият города Ташкента
Праздничные торжества, посвященные Наврузу, проходят во всех уголках Узбекистана. Прошли народные гулянья и в столичном парке "Навруз".
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Исполняющий обязанности хокима Ташкента Бахтиёр Рахмонов принял участие в праздничном мероприятии, которое прошло в парке "Навруз", сообщает пресс-служба городской администрации.
© Хокимият города ТашкентаПраздничные мероприятия в парке "Навруз".
Праздничные мероприятия в парке "Навруз".
© Хокимият города Ташкента
В этот день жителей и гостей города традиционно ждут красивые национальные наряды, танцы, песни, спортивные состязания, выступления художественных коллективов и сумаляк.
© Хокимият города ТашкентаПраздничные мероприятия в парке "Навруз".
Праздничные мероприятия в парке "Навруз".
© Хокимият города Ташкента
© Хокимият города ТашкентаПраздничные мероприятия в парке "Навруз".
Праздничные мероприятия в парке "Навруз".
© Хокимият города Ташкента
© Хокимият города ТашкентаПраздничные мероприятия в парке "Навруз".
Праздничные мероприятия в парке "Навруз".
© Хокимият города Ташкента
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