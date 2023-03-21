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И. о. хокима Ташкента принял участие в праздновании Навруза – фото
И. о. хокима Ташкента принял участие в праздновании Навруза – фото
Праздничные торжества, посвященные Наврузу, проходят во всех уголках Узбекистана
2023-03-21T13:49+0500
2023-03-21T13:49+0500
культура
узбекистан
навруз
праздник
песни
танцы
сумаляк
ташкент
концерт
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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Исполняющий обязанности хокима Ташкента Бахтиёр Рахмонов принял участие в праздничном мероприятии, которое прошло в парке "Навруз", сообщает пресс-служба городской администрации.В этот день жителей и гостей города традиционно ждут красивые национальные наряды, танцы, песни, спортивные состязания, выступления художественных коллективов и сумаляк.Читайте также:Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Наврузом - фото, видеоИстория праздника в фото: как встречали Навруз раньше
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узбекистан навруз бахтиёр рахмонов праздник танцы песни концерт сумаляк
узбекистан навруз бахтиёр рахмонов праздник танцы песни концерт сумаляк

И. о. хокима Ташкента принял участие в праздновании Навруза – фото

13:49 21.03.2023
© Хокимият города ТашкентаПраздничные мероприятия в парке "Навруз".
Праздничные мероприятия в парке Навруз. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2023
© Хокимият города Ташкента
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Праздничные торжества, посвященные Наврузу, проходят во всех уголках Узбекистана. Прошли народные гулянья и в столичном парке "Навруз".
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Исполняющий обязанности хокима Ташкента Бахтиёр Рахмонов принял участие в праздничном мероприятии, которое прошло в парке "Навруз", сообщает пресс-служба городской администрации.
© Хокимият города ТашкентаПраздничные мероприятия в парке "Навруз".
Праздничные мероприятия в парке Навруз. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2023
Праздничные мероприятия в парке "Навруз".
© Хокимият города Ташкента
В этот день жителей и гостей города традиционно ждут красивые национальные наряды, танцы, песни, спортивные состязания, выступления художественных коллективов и сумаляк.
© Хокимият города ТашкентаПраздничные мероприятия в парке "Навруз".
Праздничные мероприятия в парке Навруз. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2023
Праздничные мероприятия в парке "Навруз".
© Хокимият города Ташкента
© Хокимият города ТашкентаПраздничные мероприятия в парке "Навруз".
Праздничные мероприятия в парке Навруз. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2023
Праздничные мероприятия в парке "Навруз".
© Хокимият города Ташкента
© Хокимият города ТашкентаПраздничные мероприятия в парке "Навруз".
Праздничные мероприятия в парке Навруз. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2023
Праздничные мероприятия в парке "Навруз".
© Хокимият города Ташкента
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