https://uz.sputniknews.ru/20230321/ispolnyayuschiy-obyazannosti-hokim-tashkent-prinyal-uchastie-prazdnovanie-navruz-33089245.html

И. о. хокима Ташкента принял участие в праздновании Навруза – фото

И. о. хокима Ташкента принял участие в праздновании Навруза – фото

Праздничные торжества, посвященные Наврузу, проходят во всех уголках Узбекистана

2023-03-21T13:49+0500

2023-03-21T13:49+0500

2023-03-21T13:49+0500

культура

узбекистан

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праздник

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танцы

сумаляк

ташкент

концерт

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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Исполняющий обязанности хокима Ташкента Бахтиёр Рахмонов принял участие в праздничном мероприятии, которое прошло в парке "Навруз", сообщает пресс-служба городской администрации.В этот день жителей и гостей города традиционно ждут красивые национальные наряды, танцы, песни, спортивные состязания, выступления художественных коллективов и сумаляк.Читайте также:Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Наврузом - фото, видеоИстория праздника в фото: как встречали Навруз раньше

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