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https://uz.sputniknews.ru/20230321/shavkat-mirziyoev-pozdravil-uzbekistantsev-s-navruzom-33081735.html
Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Наврузом - фото, видео
Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Наврузом - фото, видео
Празднование проходит в настоящее время в парке "Новый Узбекистан".
2023-03-21T11:28+0500
2023-03-21T12:06+0500
общество
узбекистан
ташкентская область
навруз
праздник
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ТАШКЕНТ, 21 мар - Sputnik. В парке "Новый Узбекистан" в Кибрайском районе Ташкентской области проходят торжества по случаю праздника Навруз. В них принимает участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Глава государства поздравил узбекистанцев с праздником.В своей речи президент затронул проводимые масштабные реформы в разных сферах жизни государства, направленные на улучшение качества жизни каждого жителя.Упомянул Шавкат Мирзиёев и достижения молодежных сборных республики по футболу и хоккею, победивших в Кубке и Чемпионате Азии.Президент также поздравил всех верующих с предстоящим священным месяцем Рамазан и поприветствовал представителей иностранных государств, присутствовавших на празднике.Жителей и гостей Ташкента также ждал праздничный концерт и традиционный плов.Читайте также: В Узбекистане продлят работу ярмарок в честь Навруза
https://uz.sputniknews.ru/20230320/istoriya-prazdnika-v-foto-kak-vstrechali-navruz-ranshe--33044967.html
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узбекистан ташкент ташкентская область навруз празднование президент шавкат мирзиёев поздравление речь основные моменты концерт плов
узбекистан ташкент ташкентская область навруз празднование президент шавкат мирзиёев поздравление речь основные моменты концерт плов

Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Наврузом - фото, видео

11:28 21.03.2023 (обновлено: 12:06 21.03.2023)
© SputnikПразднование Навруза в Ташкенте
Празднование Навруза в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2023
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Празднование проходит в настоящее время в парке "Новый Узбекистан".
ТАШКЕНТ, 21 мар - Sputnik. В парке "Новый Узбекистан" в Кибрайском районе Ташкентской области проходят торжества по случаю праздника Навруз.
© SputnikПразднование Навруза в Ташкенте
Празднование Навруза в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
Празднование Навруза в Ташкенте
© SputnikПразднование Навруза в Ташкенте
Празднование Навруза в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
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Празднование Навруза в Ташкенте
© SputnikПразднование Навруза в Ташкенте
Празднование Навруза в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
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Празднование Навруза в Ташкенте
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Празднование Навруза в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
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Празднование Навруза в Ташкенте
© SputnikПразднование Навруза в Ташкенте
Празднование Навруза в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
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Празднование Навруза в Ташкенте
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Празднование Навруза в Ташкенте
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Празднование Навруза в Ташкенте
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Празднование Навруза в Ташкенте
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Празднование Навруза в Ташкенте
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Празднование Навруза в Ташкенте
В них принимает участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Глава государства поздравил узбекистанцев с праздником.
"В эти чарующие мгновения, когда радость переполняет наши сердца, выражаю вам, поздравляя всех соотечественников от мала до велика, глубокое уважение и самые добрые пожелания", - сказал глава государства.
В своей речи президент затронул проводимые масштабные реформы в разных сферах жизни государства, направленные на улучшение качества жизни каждого жителя.
"В этот знаменательный день от всего сердца благодарю каждого из вас за ваши достойные заслуги в развитии страны. Уверен, что вы, проявляя высокую политическую культуру, примете самое активное участие в предстоящем важном политическом событии и внесете свой вклад в создание прочной правовой основы для укрепления достигнутых нами результатов и решительного продолжения реформ", - сказал президент.
Упомянул Шавкат Мирзиёев и достижения молодежных сборных республики по футболу и хоккею, победивших в Кубке и Чемпионате Азии.
"Искренне поздравляю наших молодых чемпионов и призеров международных соревнований, их тренеров и наставников, родителей, всех любителей спорта, весь наш народ. Безусловно, эти яркие достижения молодежи стали замечательными подарками для всех нас к празднику Навруз", - подчеркнул он.
Президент также поздравил всех верующих с предстоящим священным месяцем Рамазан и поприветствовал представителей иностранных государств, присутствовавших на празднике.
"В годы независимости Навруз превратился для нас в прекрасный праздник дружбы и доброты, еще больше сплотивший всех живущих в стране единой семьей, в мире и согласии представителей разных наций и народностей, и мы высоко ценим это. Мы будет как зеницу ока беречь это наше уникальное, бесценное богатство", - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
Жителей и гостей Ташкента также ждал праздничный концерт и традиционный плов.
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Узбекская ССР. Жители Узбекистана готовятся к одному из самых древних и любимых в народе праздников - Новрузу (в переводе с персидского новый день). Тюркские и иранские народы отмечают его 21 марта в день весеннего равноденствия. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.03.2023
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