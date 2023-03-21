Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Наврузом - фото, видео
11:28 21.03.2023 (обновлено: 12:06 21.03.2023)
© SputnikПразднование Навруза в Ташкенте
© Sputnik
Празднование проходит в настоящее время в парке "Новый Узбекистан".
ТАШКЕНТ, 21 мар - Sputnik. В парке "Новый Узбекистан" в Кибрайском районе Ташкентской области проходят торжества по случаю праздника Навруз.
© SputnikПразднование Навруза в Ташкенте
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© Sputnik
Празднование Навруза в Ташкенте
© SputnikПразднование Навруза в Ташкенте
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© Sputnik
Празднование Навруза в Ташкенте
© SputnikПразднование Навруза в Ташкенте
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© Sputnik
Празднование Навруза в Ташкенте
© SputnikПразднование Навруза в Ташкенте
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© Sputnik
Празднование Навруза в Ташкенте
© SputnikПразднование Навруза в Ташкенте
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© Sputnik
Празднование Навруза в Ташкенте
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© Sputnik
Празднование Навруза в Ташкенте
2/5
© Sputnik
Празднование Навруза в Ташкенте
3/5
© Sputnik
Празднование Навруза в Ташкенте
4/5
© Sputnik
Празднование Навруза в Ташкенте
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© Sputnik
Празднование Навруза в Ташкенте
В них принимает участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Глава государства поздравил узбекистанцев с праздником.
"В эти чарующие мгновения, когда радость переполняет наши сердца, выражаю вам, поздравляя всех соотечественников от мала до велика, глубокое уважение и самые добрые пожелания", - сказал глава государства.
В своей речи президент затронул проводимые масштабные реформы в разных сферах жизни государства, направленные на улучшение качества жизни каждого жителя.
"В этот знаменательный день от всего сердца благодарю каждого из вас за ваши достойные заслуги в развитии страны. Уверен, что вы, проявляя высокую политическую культуру, примете самое активное участие в предстоящем важном политическом событии и внесете свой вклад в создание прочной правовой основы для укрепления достигнутых нами результатов и решительного продолжения реформ", - сказал президент.
Упомянул Шавкат Мирзиёев и достижения молодежных сборных республики по футболу и хоккею, победивших в Кубке и Чемпионате Азии.
"Искренне поздравляю наших молодых чемпионов и призеров международных соревнований, их тренеров и наставников, родителей, всех любителей спорта, весь наш народ. Безусловно, эти яркие достижения молодежи стали замечательными подарками для всех нас к празднику Навруз", - подчеркнул он.
Президент также поздравил всех верующих с предстоящим священным месяцем Рамазан и поприветствовал представителей иностранных государств, присутствовавших на празднике.
"В годы независимости Навруз превратился для нас в прекрасный праздник дружбы и доброты, еще больше сплотивший всех живущих в стране единой семьей, в мире и согласии представителей разных наций и народностей, и мы высоко ценим это. Мы будет как зеницу ока беречь это наше уникальное, бесценное богатство", - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
Жителей и гостей Ташкента также ждал праздничный концерт и традиционный плов.
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