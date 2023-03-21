https://uz.sputniknews.ru/20230321/shavkat-mirziyoev-pozdravil-uzbekistantsev-s-navruzom-33081735.html

Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Наврузом - фото, видео

Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Наврузом - фото, видео

Празднование проходит в настоящее время в парке "Новый Узбекистан".

2023-03-21T11:28+0500

2023-03-21T11:28+0500

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узбекистан

ташкентская область

навруз

праздник

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ТАШКЕНТ, 21 мар - Sputnik. В парке "Новый Узбекистан" в Кибрайском районе Ташкентской области проходят торжества по случаю праздника Навруз. В них принимает участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Глава государства поздравил узбекистанцев с праздником.В своей речи президент затронул проводимые масштабные реформы в разных сферах жизни государства, направленные на улучшение качества жизни каждого жителя.Упомянул Шавкат Мирзиёев и достижения молодежных сборных республики по футболу и хоккею, победивших в Кубке и Чемпионате Азии.Президент также поздравил всех верующих с предстоящим священным месяцем Рамазан и поприветствовал представителей иностранных государств, присутствовавших на празднике.Жителей и гостей Ташкента также ждал праздничный концерт и традиционный плов.Читайте также: В Узбекистане продлят работу ярмарок в честь Навруза

https://uz.sputniknews.ru/20230320/istoriya-prazdnika-v-foto-kak-vstrechali-navruz-ranshe--33044967.html

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