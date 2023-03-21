https://uz.sputniknews.ru/20230321/kakie-produkty-nelzya-sochetat-s-alkogolem--dietolog--33063760.html

Какие продукты нельзя сочетать с алкоголем – диетолог

Какие продукты нельзя сочетать с алкоголем – диетолог

Алкоголь вредно закусывать сладкой, соленой и острой пищей.

2023-03-21T07:03+0500

2023-03-21T07:03+0500

2023-03-21T07:03+0500

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Некоторые продукты лучше не сочетать со спиртным, рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с Life.Например, с алкогольными напитками не стоит употреблять сладкие блюда – такое сочетание увеличит риск быстрого опьянения.Кроме того, алкоголь не рекомендуется закусывать салатом или свежими овощами, потому что подобные блюда очень быстро перевариваются.По словам Соломатиной, также плохую компанию алкоголю составит жирная, соленая и острая пища.Читайте также:Российские ученые изобрели лекарство из паутиныЧто происходит с организмом, когда вы едите тыкву

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