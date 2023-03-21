Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20230321/kakie-produkty-nelzya-sochetat-s-alkogolem--dietolog--33063760.html
Какие продукты нельзя сочетать с алкоголем – диетолог
Какие продукты нельзя сочетать с алкоголем – диетолог
Алкоголь вредно закусывать сладкой, соленой и острой пищей.
2023-03-21T07:03+0500
2023-03-21T07:03+0500
это интересно
здоровье
алкоголь
диетолог
врач
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/11/19287177_0:190:2969:1860_1920x0_80_0_0_b50666af0e22fd65d98c90b60598ed31.jpg
Некоторые продукты лучше не сочетать со спиртным, рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с Life.Например, с алкогольными напитками не стоит употреблять сладкие блюда – такое сочетание увеличит риск быстрого опьянения.Кроме того, алкоголь не рекомендуется закусывать салатом или свежими овощами, потому что подобные блюда очень быстро перевариваются.По словам Соломатиной, также плохую компанию алкоголю составит жирная, соленая и острая пища.Читайте также:Российские ученые изобрели лекарство из паутиныЧто происходит с организмом, когда вы едите тыкву
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/11/19287177_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_384c0622016a3b2e04710af4d59c1596.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
какие продукты нельзя сочетать с алкоголем диетолог врач эксперт советы здоровье можно ли алкоголь сочетать с соломатина
какие продукты нельзя сочетать с алкоголем диетолог врач эксперт советы здоровье можно ли алкоголь сочетать с соломатина

Какие продукты нельзя сочетать с алкоголем – диетолог

07:03 21.03.2023
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБокал вина
Бокал вина - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2023
© Sputnik / Алексей Куденко
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Алкоголь вредно закусывать сладкой, соленой и острой пищей. Почему – в нашем материале.
Некоторые продукты лучше не сочетать со спиртным, рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с Life.
Например, с алкогольными напитками не стоит употреблять сладкие блюда – такое сочетание увеличит риск быстрого опьянения.
"Наш организм будет в первую очередь расщеплять сладости, а алкоголь будет дольше находиться в нашем организме, соответственно, нанесет больший вред", — объяснила эксперт.
Кроме того, алкоголь не рекомендуется закусывать салатом или свежими овощами, потому что подобные блюда очень быстро перевариваются.
По словам Соломатиной, также плохую компанию алкоголю составит жирная, соленая и острая пища.
"Во-первых, огурчик, как и салатик, не играет никакой роли, он алкоголь не задержит. А во-вторых, если он с перчиком, соответственно, он еще и повредит слизистую. Плюс соль, которая задерживает жидкость в организме", — отметила она.
Читайте также:
Российские ученые изобрели лекарство из паутины
Что происходит с организмом, когда вы едите тыкву
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0