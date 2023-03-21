Какие продукты нельзя сочетать с алкоголем – диетолог
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Алкоголь вредно закусывать сладкой, соленой и острой пищей. Почему – в нашем материале.
Некоторые продукты лучше не сочетать со спиртным, рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с Life.
Например, с алкогольными напитками не стоит употреблять сладкие блюда – такое сочетание увеличит риск быстрого опьянения.
"Наш организм будет в первую очередь расщеплять сладости, а алкоголь будет дольше находиться в нашем организме, соответственно, нанесет больший вред", — объяснила эксперт.
Кроме того, алкоголь не рекомендуется закусывать салатом или свежими овощами, потому что подобные блюда очень быстро перевариваются.
По словам Соломатиной, также плохую компанию алкоголю составит жирная, соленая и острая пища.
"Во-первых, огурчик, как и салатик, не играет никакой роли, он алкоголь не задержит. А во-вторых, если он с перчиком, соответственно, он еще и повредит слизистую. Плюс соль, которая задерживает жидкость в организме", — отметила она.
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