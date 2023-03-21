https://uz.sputniknews.ru/20230321/v-namanganskoy-oblasti-otmetili-navruz--foto-video-33112087.html

В Наманганской области отметили Навруз – фото, видео

В Наманганской области отметили Навруз – фото, видео

Концертная программа, выставка, вкусный плов, мороженое - в Наманганской области отметили праздник Навруз

2023-03-21T18:45+0500

2023-03-21T18:45+0500

2023-03-21T18:45+0500

культура

узбекистан

наманганская область

навруз

концерт

праздник

выставка

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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Основное празднование Навруза прошло в районном парке, сообщает корреспондент Sputnik. Здесь накрыли праздничные столы с национальными блюдами, в том числе приготовленный плов мог попробовать каждый. Дети получили любимое лакомство – мороженое.Кроме того, ремесленники и флористы представили собственные работы на специальной выставке.В амфитеатре парка всех гостей ждала праздничная концертная программа с участием известных артистов.Читайте также:

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