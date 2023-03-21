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В Наманганской области отметили Навруз – фото, видео
В Наманганской области отметили Навруз – фото, видео
Концертная программа, выставка, вкусный плов, мороженое - в Наманганской области отметили праздник Навруз
2023-03-21T18:45+0500
2023-03-21T18:45+0500
2023-03-21T18:45+0500
культура
узбекистан
наманганская область
навруз
концерт
праздник
выставка
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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Основное празднование Навруза прошло в районном парке, сообщает корреспондент Sputnik. Здесь накрыли праздничные столы с национальными блюдами, в том числе приготовленный плов мог попробовать каждый. Дети получили любимое лакомство – мороженое.Кроме того, ремесленники и флористы представили собственные работы на специальной выставке.В амфитеатре парка всех гостей ждала праздничная концертная программа с участием известных артистов.Читайте также:
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узбекистан наманганская область навруз праздник концерт плов выставка ремесленники флористы
узбекистан наманганская область навруз праздник концерт плов выставка ремесленники флористы
В Наманганской области отметили Навруз – фото, видео
Концертная программа, выставка, вкусный плов, карнаи – в Уйчинском районе Наманганской области отметили праздник Навруз.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Основное празднование Навруза прошло в районном парке, сообщает корреспондент Sputnik. Здесь накрыли праздничные столы с национальными блюдами, в том числе приготовленный плов мог попробовать каждый. Дети получили любимое лакомство – мороженое.
Кроме того, ремесленники и флористы представили собственные работы на специальной выставке.
В амфитеатре парка всех гостей ждала праздничная концертная программа с участием известных артистов.