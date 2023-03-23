https://uz.sputniknews.ru/20230323/indiyskie-vlasti-annulirovali-litsenziyu-marion-biotech-33149610.html

Индийские власти аннулировали лицензию Marion Biotech

Индийские власти аннулировали лицензию Marion Biotech

Из-за сиропа фирмы Marion Biotech погибло 18 детей.

2023-03-23T12:41+0500

2023-03-23T12:41+0500

2023-03-23T13:01+0500

происшествия

индия

узбекистан

лекарство

дети

смерть

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Власти индийского штата Уттар-Прадеш отозвали лицензию у фармацевтической компании Marion Biotech. Об этом сообщает РИА Новости.В конце прошлого года в Узбекистане из-за сиропа "Док-1 Макс" производства Marion Biotech погибли 18 детей.Лабораторные исследования показали, что препарат не соответствовал стандартам качества, а в его состав входило токсичное вещество — этиленгликоль.Расследование по делу проходит и в Узбекистане, и в Индии.После трагедии узбекский лидер Шавкат Мирзиёев уволил главу Агентства по развитию фармотрасли и пообещал, что ответственные лица, допустившие такое, ответят перед законом.При этом гибель детей в Узбекистане — это не единичный подобный случай. Ранее в Гамбии умерло 70 детей от почечной недостаточности. Правительство страны связало смерти с употреблением индийских сиропов от кашля, которые содержали токсичные соединения.Читайте также:

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