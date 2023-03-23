https://uz.sputniknews.ru/20230323/jiteli-dvux-rayonov-stolitsy-ostalis-bez-gaza--podrobnosti--33150271.html

Жители двух районов столицы остались без газа — подробности

Жители двух районов столицы остались без газа — подробности

Газ отключили из-за установки счетчика на улице Хамкарабад.

2023-03-23T12:56+0500

2023-03-23T12:56+0500

2023-03-23T13:05+0500

общество

узбекистан

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/01/24928911_0:196:2942:1851_1920x0_80_0_0_df41e46d0a3f3af4b7525b2bf3d0cb44.jpg

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Сегодня в Юнусабадском и Алмазарском районах Ташкента временно отключат газ, передает пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.Ограничение будет действовать до 17:30 по местному времени. Причина — установка газового счетчика на наземном газопроводе на улице Хамкарабад Юнусабадского района.По данным ведомства, подачу газа планируют восстановить после завершения всех необходимых работ.Читайте также:Еще в двух регионах построят солнечные электростанцииПоказатели растут: как Узбекистан увеличил производство электроэнергии

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

жители двух районов столицы остались без газа ташкент юнусабадский алмазарский район почему отключили газ на сколько отключили газ до скольких отключили газ почему нет газа когда включат газ новости ташкента новость энергетика