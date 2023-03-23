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Жители двух районов столицы остались без газа — подробности
Жители двух районов столицы остались без газа — подробности
Газ отключили из-за установки счетчика на улице Хамкарабад.
2023-03-23T12:56+0500
2023-03-23T12:56+0500
2023-03-23T13:05+0500
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Сегодня в Юнусабадском и Алмазарском районах Ташкента временно отключат газ, передает пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.Ограничение будет действовать до 17:30 по местному времени. Причина — установка газового счетчика на наземном газопроводе на улице Хамкарабад Юнусабадского района.По данным ведомства, подачу газа планируют восстановить после завершения всех необходимых работ.Читайте также:Еще в двух регионах построят солнечные электростанцииПоказатели растут: как Узбекистан увеличил производство электроэнергии
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жители двух районов столицы остались без газа ташкент юнусабадский алмазарский район почему отключили газ на сколько отключили газ до скольких отключили газ почему нет газа когда включат газ новости ташкента новость энергетика
жители двух районов столицы остались без газа ташкент юнусабадский алмазарский район почему отключили газ на сколько отключили газ до скольких отключили газ почему нет газа когда включат газ новости ташкента новость энергетика
Жители двух районов столицы остались без газа — подробности
12:56 23.03.2023 (обновлено: 13:05 23.03.2023)
Газ отключили из-за установки счетчика на улице Хамкарабад. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik.
Сегодня в Юнусабадском и Алмазарском районах Ташкента временно отключат газ, передает
пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.
Ограничение будет действовать до 17:30 по местному времени. Причина — установка газового счетчика на наземном газопроводе на улице Хамкарабад Юнусабадского района.
По данным ведомства, подачу газа планируют восстановить после завершения всех необходимых работ.