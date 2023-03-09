https://uz.sputniknews.ru/20230309/esche-v-dvux-regionax-postroyat-solnechnye-elektrostantsii-32755016.html
Еще в двух регионах построят солнечные электростанции
Еще в двух регионах построят солнечные электростанции
Фотоэлектростанции общей модностью 440 МВт запустят в Самаркандской и Джизакской областях.
2023-03-09T17:23+0500
2023-03-09T17:23+0500
2023-03-09T17:46+0500
общество
энергетика
узбекистан
самаркандская область
джизакская область
солнечная электростанция
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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В Самаркандской и Джизакской областях запустят солнечные электростанции общей мощностью 440 МВт, сообщает официальное представительство Всемирного банка (ВБ) в Узбекистане.Электростанции построят в рамках проекта "Масштабирование солнечной энергетики в Узбекистане – 2". На реализацию проекта ВБ готов выделить $12 млн.Солнечные электростанции в двух областях смогут вырабатывать до 1,1 млрд кВт/ч электроэнергии в год. Их работа позволит предотвратить выбросы углекислого газа в среднем в объеме около 110 000 тонн в год или в общей сложности около 3,4 миллиона тонн за весь срок эксплуатации данных станций.Читайте также: На зданиях "Узбекнефтегаза" установят солнечные фотостанцииДва вуза Ташкента полностью перейдут на зеленую энергетикуНи дня без света: узбекистанец поделился опытом использования солнечной панели - видео
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узбекистан самаркандская область джизакская область солнечная фотоэлектростанция всемирный банк
узбекистан самаркандская область джизакская область солнечная фотоэлектростанция всемирный банк
Еще в двух регионах построят солнечные электростанции
17:23 09.03.2023 (обновлено: 17:46 09.03.2023)
Фотоэлектростанции общей мощностью 440 МВт запустят в Самаркандской и Джизакской областях.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik.
В Самаркандской и Джизакской областях запустят солнечные электростанции общей мощностью 440 МВт, сообщает
официальное представительство Всемирного банка (ВБ) в Узбекистане.
Электростанции построят в рамках проекта "Масштабирование солнечной энергетики в Узбекистане – 2". На реализацию проекта ВБ готов выделить $12 млн.
Солнечные электростанции в двух областях смогут вырабатывать до 1,1 млрд кВт/ч электроэнергии в год. Их работа позволит предотвратить выбросы углекислого газа в среднем в объеме около 110 000 тонн в год или в общей сложности около 3,4 миллиона тонн за весь срок эксплуатации данных станций.