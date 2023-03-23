В Ташкенте открыли новую мечеть
© Пресс-служба Управления мусульман УзбекистанаВ Ташкенте открыто новое здание соборной мечети "Исламабад".
Трехэтажное сооружение в Алмазарском районе может вместить 13 тыс. верующих.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Ташкенте 22 марта, накануне начала священного месяца Рамазан, открыли новую соборную мечеть, сообщили в Управлении мусульман Узбекистана.
© Пресс-служба Управления мусульман УзбекистанаВ Ташкенте открыто новое здание соборной мечети "Исламабад".
В Ташкенте открыто новое здание соборной мечети "Исламабад".
Мечеть рассчитана на 13 тыс. человек. Здание мечети "Исламабад" на улице Сагбан в Алмазарском районе построили при поддержке спонсоров и населения.
© Пресс-служба Управления мусульман УзбекистанаВ Ташкенте открыто новое здание соборной мечети "Исламабад".
В Ташкенте открыто новое здание соборной мечети "Исламабад".
На территории мечети также размещены административные помещения и библиотека.