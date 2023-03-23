https://uz.sputniknews.ru/20230323/v-tashkente-otkryli-novuyu-mechet-33159870.html

В Ташкенте открыли новую мечеть

В Ташкенте открыли новую мечеть

В Ташкенте в Алмазарском районе открыли мечеть на 13 тысяч человек

2023-03-23T16:44+0500

2023-03-23T16:44+0500

2023-03-23T16:44+0500

общество

узбекистан

ташкент

соборная мечеть

открытие

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Ташкенте 22 марта, накануне начала священного месяца Рамазан, открыли новую соборную мечеть, сообщили в Управлении мусульман Узбекистана.Мечеть рассчитана на 13 тыс. человек. Здание мечети "Исламабад" на улице Сагбан в Алмазарском районе построили при поддержке спонсоров и населения.На территории мечети также размещены административные помещения и библиотека.Читайте также: Что делать, если постящийся проспал сахарлик: часто задаваемые вопросы о посте

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