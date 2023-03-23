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В Ташкенте открыли новую мечеть
В Ташкенте открыли новую мечеть
В Ташкенте в Алмазарском районе открыли мечеть на 13 тысяч человек
2023-03-23T16:44+0500
2023-03-23T16:44+0500
общество
узбекистан
ташкент
соборная мечеть
открытие
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Ташкенте 22 марта, накануне начала священного месяца Рамазан, открыли новую соборную мечеть, сообщили в Управлении мусульман Узбекистана.Мечеть рассчитана на 13 тыс. человек. Здание мечети "Исламабад" на улице Сагбан в Алмазарском районе построили при поддержке спонсоров и населения.На территории мечети также размещены административные помещения и библиотека.Читайте также: Что делать, если постящийся проспал сахарлик: часто задаваемые вопросы о посте
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узбекистан ташкент соборная мечеть открытие
узбекистан ташкент соборная мечеть открытие

В Ташкенте открыли новую мечеть

16:44 23.03.2023
© Пресс-служба Управления мусульман УзбекистанаВ Ташкенте открыто новое здание соборной мечети "Исламабад".
В Ташкенте открыто новое здание соборной мечети Исламабад. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2023
© Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана
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Трехэтажное сооружение в Алмазарском районе может вместить 13 тыс. верующих.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Ташкенте 22 марта, накануне начала священного месяца Рамазан, открыли новую соборную мечеть, сообщили в Управлении мусульман Узбекистана.
© Пресс-служба Управления мусульман УзбекистанаВ Ташкенте открыто новое здание соборной мечети "Исламабад".
В Ташкенте открыто новое здание соборной мечети Исламабад. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2023
В Ташкенте открыто новое здание соборной мечети "Исламабад".
© Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана
Мечеть рассчитана на 13 тыс. человек. Здание мечети "Исламабад" на улице Сагбан в Алмазарском районе построили при поддержке спонсоров и населения.
© Пресс-служба Управления мусульман УзбекистанаВ Ташкенте открыто новое здание соборной мечети "Исламабад".
В Ташкенте открыто новое здание соборной мечети Исламабад. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2023
В Ташкенте открыто новое здание соборной мечети "Исламабад".
© Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана
На территории мечети также размещены административные помещения и библиотека.
Читайте также: Что делать, если постящийся проспал сахарлик: часто задаваемые вопросы о посте
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