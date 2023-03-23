https://uz.sputniknews.ru/20230323/v-tashkente-smenilsya-xokim--33166407.html
В Ташкенте сменился хоким
В Ташкенте сменился хоким
Пост занял глава компании "Узавтосаноат".
2023-03-23T17:56+0500
2023-03-23T17:56+0500
2023-03-23T17:58+0500
политика
узбекистан
ташкент
хоким
хокимият
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Исполняющим обязанности хокима Ташкента назначили Шавката Умурзакова. Об этом сообщает УзА.Шавкат Умурзаков родился 1979 году. С июня 2011 года по сентябрь 2013 года работал начальником Отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при прокуратуре Ташкентской области.В период с 2013 года по 2018 год возглавлял Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при Генеральной прокуратуре Узбекистана.С июня 2018 года возглавлял компанию "Узавтосаноат". В феврале 2022 года Умурзакова назначили президентом Федерации гимнастики Узбекистана.Читайте также:В Ташкенте открыли новую мечетьВ Ташкентской области будут выпускать продукты быстрого приготовления
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в ташкенте сменился хоким новый хоким в ташкенте шавкат умурзаков кто это новости новость узбекистан ташкент
в ташкенте сменился хоким новый хоким в ташкенте шавкат умурзаков кто это новости новость узбекистан ташкент
В Ташкенте сменился хоким
17:56 23.03.2023 (обновлено: 17:58 23.03.2023)
Пост занял глава компании "Узавтосаноат". Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Исполняющим обязанности хокима Ташкента назначили Шавката Умурзакова. Об этом сообщает УзА.
Шавкат Умурзаков родился 1979 году. С июня 2011 года по сентябрь 2013 года работал начальником Отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при прокуратуре Ташкентской области.
В период с 2013 года по 2018 год возглавлял Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при Генеральной прокуратуре Узбекистана.
С июня 2018 года возглавлял компанию "Узавтосаноат". В феврале 2022 года Умурзакова назначили президентом Федерации гимнастики Узбекистана.