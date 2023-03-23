https://uz.sputniknews.ru/20230323/v-uzbekistane-sozdali-okruzhnye-komissii-po-provedeniyu-referenduma-33166908.html
В Узбекистане создали окружные комиссии по проведению референдума
В Узбекистане создали окружные комиссии по проведению референдума
В состав комиссий вошли представители многих профессий
2023-03-23T18:33+0500
2023-03-23T18:33+0500
2023-03-23T18:34+0500
политика
узбекистан
конституция
референдум
комиссия
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Узбекистане создали четырнадцать окружных комиссий по проведению референдума по поправкам к Конституции, сообщает ЦИК. В составе окружной комиссии — председатель, его заместитель, секретарь, а также от восьми до восемнадцати других ее членов. Это юристы, экономисты, педагоги, врачи, инженеры, журналисты, представители других профессий. Все они имеют опыт проведения выборов и референдумов. Общее число членов окружных комиссий по проведению референдума — 266 человек, 112 или 42% от этого количества — женщины. В руководстве их 38%. Кроме того, женщин впервые утвердили на должность председателей двух окружных комиссий.В составе комиссий также лица с инвалидностью — 5 %, молодежь — 6 %, граждане в возрасте от 31 до 50 лет — 58,3%.Участники референдума смогут воспользоваться интерактивной услугой по определению и изменению избирательного или участка референдума, а также Центром оперативной информации при комиссии.Читайте также:
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узбекистан конституция референдум окружная комиссия председатель участок референдума
узбекистан конституция референдум окружная комиссия председатель участок референдума
В Узбекистане создали окружные комиссии по проведению референдума
18:33 23.03.2023 (обновлено: 18:34 23.03.2023)
В состав комиссий вошли представители многих профессий - юристы, экономисты, педагоги, врачи, инженеры, журналисты.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Узбекистане создали четырнадцать окружных комиссий по проведению референдума по поправкам к Конституции, сообщает ЦИК.
В составе окружной комиссии — председатель, его заместитель, секретарь, а также от восьми до восемнадцати других ее членов.
Это юристы, экономисты, педагоги, врачи, инженеры, журналисты, представители других профессий. Все они имеют опыт проведения выборов и референдумов.
Общее число членов окружных комиссий по проведению референдума — 266 человек, 112 или 42% от этого количества — женщины. В руководстве их 38%. Кроме того, женщин впервые утвердили на должность председателей двух окружных комиссий.
В составе комиссий также лица с инвалидностью — 5 %, молодежь — 6 %, граждане в возрасте от 31 до 50 лет — 58,3%.
Участники референдума смогут воспользоваться интерактивной услугой по определению и изменению избирательного или участка референдума, а также Центром оперативной информации при комиссии.