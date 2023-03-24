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Амрилло Иноятов получил благодарность от Михаила Мурашко
Амрилло Иноятов получил благодарность от Михаила Мурашко
Благодарность от министра здравоохранения России получил также Бехзод Мусаев.
2023-03-24T17:33+0500
2023-03-24T17:33+0500
2023-03-24T17:44+0500
общество
узбекистан
россия
министр здравоохранения
михаил мурашко
санкт-петербург
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ТАШКЕНТ, 24 мар – Sputnik. Министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов получил благодарность от главы Минздрава России Михаила Мурашко.Это стало известно в ходе форума "Здоровое общество", проходящем в Санкт-Петербурге.Благодарность также получил министр занятости и сокращения бедности Бехзод Мусаев, ранее возглавлявший Минздрав республики.Напомним, делегация Узбекистана принимает участие в форуме "Здоровое общество", проходящем 23-24 марта в Санкт-Петербурге. В ходе форума представители Узбекистана и России договорились провести совместный форум по здравоохранению в Самарканде.Читайте также: Делегация Узбекистана участвует в форуме "Здоровое общество" в Санкт-Петербурге
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узбекистан россия министр здравоохранения амрилло иноятов михаил мурашко благодарность бехзод мусаев министр занятости сокращения бедности форум здоровое общество санкт-петербург
узбекистан россия министр здравоохранения амрилло иноятов михаил мурашко благодарность бехзод мусаев министр занятости сокращения бедности форум здоровое общество санкт-петербург
Амрилло Иноятов получил благодарность от Михаила Мурашко
17:33 24.03.2023 (обновлено: 17:44 24.03.2023)
Благодарность от министра здравоохранения России получил также Бехзод Мусаев.
ТАШКЕНТ, 24 мар – Sputnik. Министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов получил благодарность от главы Минздрава России Михаила Мурашко.
Это стало известно в ходе форума "Здоровое общество", проходящем в Санкт-Петербурге.
Благодарность также получил министр занятости и сокращения бедности Бехзод Мусаев, ранее возглавлявший Минздрав республики.
Напомним, делегация Узбекистана принимает участие в форуме "Здоровое общество", проходящем 23-24 марта в Санкт-Петербурге. В ходе форума представители Узбекистана и России договорились провести совместный форум по здравоохранению в Самарканде.