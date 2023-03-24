https://uz.sputniknews.ru/20230324/amrillo-inoyatov-poluchil-blagodarnost-ot-mixaila-murashko-33194101.html

Амрилло Иноятов получил благодарность от Михаила Мурашко

Амрилло Иноятов получил благодарность от Михаила Мурашко

Благодарность от министра здравоохранения России получил также Бехзод Мусаев.

2023-03-24T17:33+0500

2023-03-24T17:33+0500

2023-03-24T17:44+0500

общество

узбекистан

россия

министр здравоохранения

михаил мурашко

санкт-петербург

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ТАШКЕНТ, 24 мар – Sputnik. Министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов получил благодарность от главы Минздрава России Михаила Мурашко.Это стало известно в ходе форума "Здоровое общество", проходящем в Санкт-Петербурге.Благодарность также получил министр занятости и сокращения бедности Бехзод Мусаев, ранее возглавлявший Минздрав республики.Напомним, делегация Узбекистана принимает участие в форуме "Здоровое общество", проходящем 23-24 марта в Санкт-Петербурге. В ходе форума представители Узбекистана и России договорились провести совместный форум по здравоохранению в Самарканде.Читайте также: Делегация Узбекистана участвует в форуме "Здоровое общество" в Санкт-Петербурге

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