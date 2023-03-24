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https://uz.sputniknews.ru/20230324/chto-prigotovit-na-iftar-tri-idealnyx-blyuda-24085487.html
Что приготовить на ифтар: три идеальных блюда
Что приготовить на ифтар: три идеальных блюда
Для разговения хочется приготовить что-то вкусное и сытное. Что приготовить на ифтар, чтобы чувствовать прилив сил, а не усталость? Предлагаем три идеальных рецепта.
2023-03-24T22:00+0500
2023-03-24T22:03+0500
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рецепт
рамазан
блюдо
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Богословы советуют не наедаться до совершения вечернего намаза. Лучше всего съесть несколько сухофруктов или выпить воды и только после совершения молитвы поесть полноценно. Предлагаем вам три рецепта, которые не вызовут тяжести в желудке, но в то же время помогут насытиться и дать организму все необходимые витамины и микроэлементы.Печеная рыба в маринадеИнгредиенты:ПриготовлениеРыбу очистите, просушите и нарежьте на кусочки. Смешайте сметану, тертый корень имбиря, чеснок, оливковое масло и пряности.Смажьте рыбу маринадом, оставьте на полчаса. Затем заверните в фольгу и запекайте 30 минут в духовке при 200 градусах. Готовую рыбу посыпьте зеленью.Куриные котлетыИнгредиенты:ПриготовлениеМелко нарежьте лук. Куриное филе порежьте мелкими кубиками, соедините с луком, добавьте все остальные ингредиенты. Выкладывайте массу на сковороду столовой ложкой, обжарьте с двух сторон по 3—4 минуты.Мясо, тушеное с овощамиИнгредиенты:ПриготовлениеПорежьте мясо на небольшие кусочки, обжарьте в растительном масле до румяной корочки. Добавьте нарезанный полукольцами лук, долейте воды и тушите до полуготовности. Отдельно обжарьте на небольшом количестве масла нарезанный соломкой перец, половинки грибов, натертую на крупной терке морковь и томатную пасту. Добавьте овощи к мясу, посолите, долейте немного воды и тушите на медленном огне до готовности.Читайте также:Как сделать обычное блюдо экзотическим: три лайфхака
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Что приготовить на ифтар: три идеальных блюда

22:00 24.03.2023 (обновлено: 22:03 24.03.2023)
© Depositphotos.com / EskymaksТушеное мясо
Тушеное мясо - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2023
© Depositphotos.com / Eskymaks
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Для разговения хочется приготовить что-то вкусное и сытное. Но обильная еда после целого дня воздержания может вызвать тяжесть в желудке и сонливость. Что приготовить на ифтар, чтобы чувствовать прилив сил, а не усталость? Предлагаем три идеальных рецепта.
Богословы советуют не наедаться до совершения вечернего намаза. Лучше всего съесть несколько сухофруктов или выпить воды и только после совершения молитвы поесть полноценно. Предлагаем вам три рецепта, которые не вызовут тяжести в желудке, но в то же время помогут насытиться и дать организму все необходимые витамины и микроэлементы.

Печеная рыба в маринаде

Ингредиенты:
Рыба – 300 г.
Сметана – 2 ст. л.
Кусочек корня имбиря.
Чеснок – 2 зубчика.
Оливковое масло – 1 ст. л.
Перец, тмин, зелень – по вкусу.
Приготовление
Рыбу очистите, просушите и нарежьте на кусочки. Смешайте сметану, тертый корень имбиря, чеснок, оливковое масло и пряности.
Смажьте рыбу маринадом, оставьте на полчаса. Затем заверните в фольгу и запекайте 30 минут в духовке при 200 градусах. Готовую рыбу посыпьте зеленью.

Куриные котлеты

Ингредиенты:
Куриное филе – 500 г.
Яйца – 2 шт.
Сметана – 2 ст. д.
Лук – 1 шт.
Немного муки.
Соль, перец по вкусу.
Приготовление
Мелко нарежьте лук. Куриное филе порежьте мелкими кубиками, соедините с луком, добавьте все остальные ингредиенты. Выкладывайте массу на сковороду столовой ложкой, обжарьте с двух сторон по 3—4 минуты.

Мясо, тушеное с овощами

Ингредиенты:
Мясо – 800 г.
Шампиньоны – 300 г.
Болгарский перец – 1—2 шт.
Лук – 1 шт.
Морковь – 1 шт.
Томатная паста – 1 ст. л.
Соль, перец по вкусу.
Приготовление
Порежьте мясо на небольшие кусочки, обжарьте в растительном масле до румяной корочки. Добавьте нарезанный полукольцами лук, долейте воды и тушите до полуготовности. Отдельно обжарьте на небольшом количестве масла нарезанный соломкой перец, половинки грибов, натертую на крупной терке морковь и томатную пасту. Добавьте овощи к мясу, посолите, долейте немного воды и тушите на медленном огне до готовности.
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Как сделать обычное блюдо экзотическим: три лайфхака
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