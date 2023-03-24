https://uz.sputniknews.ru/20230324/chto-prigotovit-na-iftar-tri-idealnyx-blyuda-24085487.html
Что приготовить на ифтар: три идеальных блюда
Что приготовить на ифтар: три идеальных блюда
Для разговения хочется приготовить что-то вкусное и сытное. Что приготовить на ифтар, чтобы чувствовать прилив сил, а не усталость? Предлагаем три идеальных рецепта.
2023-03-24T22:00+0500
2023-03-24T22:00+0500
2023-03-24T22:03+0500
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рецепт
рамазан
блюдо
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Богословы советуют не наедаться до совершения вечернего намаза. Лучше всего съесть несколько сухофруктов или выпить воды и только после совершения молитвы поесть полноценно. Предлагаем вам три рецепта, которые не вызовут тяжести в желудке, но в то же время помогут насытиться и дать организму все необходимые витамины и микроэлементы.Печеная рыба в маринадеИнгредиенты:ПриготовлениеРыбу очистите, просушите и нарежьте на кусочки. Смешайте сметану, тертый корень имбиря, чеснок, оливковое масло и пряности.Смажьте рыбу маринадом, оставьте на полчаса. Затем заверните в фольгу и запекайте 30 минут в духовке при 200 градусах. Готовую рыбу посыпьте зеленью.Куриные котлетыИнгредиенты:ПриготовлениеМелко нарежьте лук. Куриное филе порежьте мелкими кубиками, соедините с луком, добавьте все остальные ингредиенты. Выкладывайте массу на сковороду столовой ложкой, обжарьте с двух сторон по 3—4 минуты.Мясо, тушеное с овощамиИнгредиенты:ПриготовлениеПорежьте мясо на небольшие кусочки, обжарьте в растительном масле до румяной корочки. Добавьте нарезанный полукольцами лук, долейте воды и тушите до полуготовности. Отдельно обжарьте на небольшом количестве масла нарезанный соломкой перец, половинки грибов, натертую на крупной терке морковь и томатную пасту. Добавьте овощи к мясу, посолите, долейте немного воды и тушите на медленном огне до готовности.Читайте также:Как сделать обычное блюдо экзотическим: три лайфхака
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рамазан ураза разговение ифтар рецепты легкая питательная еда блюда идеальные что приготовить еда рецепт мусульманство ислам узбекистан что приготовить на ужин вкусный ужин проверенные легкие простые рецепты вкусные
Что приготовить на ифтар: три идеальных блюда
22:00 24.03.2023 (обновлено: 22:03 24.03.2023)
Для разговения хочется приготовить что-то вкусное и сытное. Но обильная еда после целого дня воздержания может вызвать тяжесть в желудке и сонливость. Что приготовить на ифтар, чтобы чувствовать прилив сил, а не усталость? Предлагаем три идеальных рецепта.
Богословы советуют не наедаться до совершения вечернего намаза. Лучше всего съесть несколько сухофруктов или выпить воды и только после совершения молитвы поесть полноценно. Предлагаем вам три рецепта, которые не вызовут тяжести в желудке, но в то же время помогут насытиться и дать организму все необходимые витамины и микроэлементы.
Печеная рыба в маринаде
Оливковое масло – 1 ст. л.
Перец, тмин, зелень – по вкусу.
Рыбу очистите, просушите и нарежьте на кусочки. Смешайте сметану, тертый корень имбиря, чеснок, оливковое масло и пряности.
Смажьте рыбу маринадом, оставьте на полчаса. Затем заверните в фольгу и запекайте 30 минут в духовке при 200 градусах. Готовую рыбу посыпьте зеленью.
Куриные котлеты
Мелко нарежьте лук. Куриное филе порежьте мелкими кубиками, соедините с луком, добавьте все остальные ингредиенты. Выкладывайте массу на сковороду столовой ложкой, обжарьте с двух сторон по 3—4 минуты.
Мясо, тушеное с овощами
Болгарский перец – 1—2 шт.
Томатная паста – 1 ст. л.
Порежьте мясо на небольшие кусочки, обжарьте в растительном масле до румяной корочки. Добавьте нарезанный полукольцами лук, долейте воды и тушите до полуготовности. Отдельно обжарьте на небольшом количестве масла нарезанный соломкой перец, половинки грибов, натертую на крупной терке морковь и томатную пасту. Добавьте овощи к мясу, посолите, долейте немного воды и тушите на медленном огне до готовности.