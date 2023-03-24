https://uz.sputniknews.ru/20230324/diyora-keldiyorova-vyshla-v-final-bolshogo-shlema-po-dzyudo--33193256.html
Диёра Келдиёрова вышла в финал "Большого шлема" по дзюдо
Диёра Келдиёрова вышла в финал "Большого шлема" по дзюдо
Узбекистанка победила соперниц из Польши, Казахстана и КНР.
2023-03-24T17:11+0500
2023-03-24T17:11+0500
2023-03-24T17:33+0500
спорт
узбекистанка
финал
турнир "большого шлема"
дзюдо
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Дзюдоистка Диёра Келдиёрова прошла в финал турнира "Большого шлема", передаёт Национальный олимпийский комитет республики.На соревнованиях спортсменка выступала в весовой категории до 52 кг. Ей удалось одолеть соперниц из Польши, Казахстана и Китая.В финале Келдиёрова будет бороться за победу с олимпийской чемпионкой 2020 года Дистрией Красничи.Напомним, в прошлом году Диёра Келдиёрова заняла первое место в мировом рейтинге лучших дзюдоистов планеты.Читайте также:Фигуристки из Узбекистана дважды поднялись на пьедестал почета в Абу-ДабиСамбисты Узбекистана отправились на международный турнир в Москву
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диёра келдиёрова вышла в финал большого шлема по дзюдо большой шлем узбекистан ташкент спорт дзюдо в узбекистане знаменитые лучшие узбекские спортсмены новости новость
диёра келдиёрова вышла в финал большого шлема по дзюдо большой шлем узбекистан ташкент спорт дзюдо в узбекистане знаменитые лучшие узбекские спортсмены новости новость
Диёра Келдиёрова вышла в финал "Большого шлема" по дзюдо
17:11 24.03.2023 (обновлено: 17:33 24.03.2023)
Узбекистанка победила соперниц из Польши, Казахстана и Китая, а в финале встретится с представительницей Косово.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik.
Дзюдоистка Диёра Келдиёрова прошла в финал турнира "Большого шлема", передаёт
Национальный олимпийский комитет республики.
На соревнованиях спортсменка выступала в весовой категории до 52 кг. Ей удалось одолеть соперниц из Польши, Казахстана и Китая.
В финале Келдиёрова будет бороться за победу с олимпийской чемпионкой 2020 года Дистрией Красничи.
Напомним, в прошлом году Диёра Келдиёрова заняла
первое место в мировом рейтинге лучших дзюдоистов планеты.