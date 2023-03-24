https://uz.sputniknews.ru/20230324/diyora-keldiyorova-vyshla-v-final-bolshogo-shlema-po-dzyudo--33193256.html

Диёра Келдиёрова вышла в финал "Большого шлема" по дзюдо

Диёра Келдиёрова вышла в финал "Большого шлема" по дзюдо

Узбекистанка победила соперниц из Польши, Казахстана и КНР.

2023-03-24T17:11+0500

2023-03-24T17:11+0500

2023-03-24T17:33+0500

спорт

узбекистанка

финал

турнир "большого шлема"

дзюдо

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Дзюдоистка Диёра Келдиёрова прошла в финал турнира "Большого шлема", передаёт Национальный олимпийский комитет республики.На соревнованиях спортсменка выступала в весовой категории до 52 кг. Ей удалось одолеть соперниц из Польши, Казахстана и Китая.В финале Келдиёрова будет бороться за победу с олимпийской чемпионкой 2020 года Дистрией Красничи.Напомним, в прошлом году Диёра Келдиёрова заняла первое место в мировом рейтинге лучших дзюдоистов планеты.Читайте также:Фигуристки из Узбекистана дважды поднялись на пьедестал почета в Абу-ДабиСамбисты Узбекистана отправились на международный турнир в Москву

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