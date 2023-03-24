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https://uz.sputniknews.ru/20230324/saida-mirzieeva-rasskazala-ob-aralskom-kulturnom-sammite-na-konferencii-oon-nyu-yorke-33186453.html
Саида Мирзиёева рассказала об Аральском культурном саммите в ООН
Саида Мирзиёева рассказала об Аральском культурном саммите в ООН
В своем выступлении спикер отметила важность культуры и творчества в борьбе с экологической катастрофой Аральского моря
2023-03-24T14:34+0500
2023-03-24T14:43+0500
общество
узбекистан
саида мирзиёева
экология
конференция
аральское море
приаралье
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Нью-Йорке проходит Конференция ООН по водным ресурсам. Международное сообщество собралось для участия в ней впервые за последние 45 лет, сообщает УзА.Делегация Узбекистана также приняла участие в конференции в числе 198 стран — членов ООН. На мероприятии с речью выступила глава сектора коммуникаций и информационной политики исполнительного аппарата Администрации президента Саида Мирзиёева. В своем выступлении она затронула важные вопросы для Приаралья.Проект Aral Culture Summit — Аральский культурный саммит — это новая инициатива, которая объединит локальное и международное сообщество ведущих ученых, архитекторов, художников и дизайнеров.В рамках саммита создадут образовательные программы, программы обмена, стипендии и стажировки. Их цель — развитие навыков у молодежи, которые помогут улучшить ситуацию в регионе.Кроме того, в рамках проекта организуют ферму-лабораторию биодизайна. Здесь будут изучать и разрабатывать различные технологии по снабжению региона водой, созданию новых видов культур, а также снижению засоленности почв.Будет также разработан стратегический план на следующие 10 лет. В Узбекистане на реализацию проектов, нацеленных на возрождение региона, направили более 14 миллионов долларов.Напомним, когда-то Аральское море было четвертым в мире по величине. Его высыхание — одна их крупнейших мировых экологических катастроф, которая стала причиной ряда экологических, социально-экономических и гуманитарных проблем не только для Узбекистана, но и для всех государств региона.Читайте также:
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узбекистан приаралье саида мирзиёева конференция оон саммит аральское море
узбекистан приаралье саида мирзиёева конференция оон саммит аральское море

Саида Мирзиёева рассказала об Аральском культурном саммите в ООН

14:34 24.03.2023 (обновлено: 14:43 24.03.2023)
© Саида МирзиёеваСаида Мирзиёева
Саида Мирзиёева - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2023
© Саида Мирзиёева
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В своем выступлении Мирзиёева отметила важность культуры и творчества в борьбе с экологической катастрофой Аральского моря.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Нью-Йорке проходит Конференция ООН по водным ресурсам. Международное сообщество собралось для участия в ней впервые за последние 45 лет, сообщает УзА.
Делегация Узбекистана также приняла участие в конференции в числе 198 стран — членов ООН.
На мероприятии с речью выступила глава сектора коммуникаций и информационной политики исполнительного аппарата Администрации президента Саида Мирзиёева. В своем выступлении она затронула важные вопросы для Приаралья.

"Участие в данной конференции позволило нашей стране поделиться проблемами и достижениями в области управления водными ресурсами, ознакомиться с передовым опытом и практикой других стран. В своём выступлении я отметила важность культуры и творчества в борьбе с экологической катастрофой Аральского моря. В рамках работы в этом направлении я представила проект Фонда развития культуры и искусства Aral Culture Summit, включающий в себя масштабные образовательные и культурные программы", — отметила Саида Мирзиёева.

Проект Aral Culture Summit — Аральский культурный саммит — это новая инициатива, которая объединит локальное и международное сообщество ведущих ученых, архитекторов, художников и дизайнеров.
В рамках саммита создадут образовательные программы, программы обмена, стипендии и стажировки. Их цель — развитие навыков у молодежи, которые помогут улучшить ситуацию в регионе.
Кроме того, в рамках проекта организуют ферму-лабораторию биодизайна. Здесь будут изучать и разрабатывать различные технологии по снабжению региона водой, созданию новых видов культур, а также снижению засоленности почв.
Будет также разработан стратегический план на следующие 10 лет.
В Узбекистане на реализацию проектов, нацеленных на возрождение региона, направили более 14 миллионов долларов.

"Кризис Аральского моря — страшное напоминание о последствиях пренебрежительного отношения человека к окружающей среде. Однако благодаря усилиям неравнодушных людей оно вновь становится символом надежды и обновления", — сказала Саида Мирзиёева.

Напомним, когда-то Аральское море было четвертым в мире по величине. Его высыхание — одна их крупнейших мировых экологических катастроф, которая стала причиной ряда экологических, социально-экономических и гуманитарных проблем не только для Узбекистана, но и для всех государств региона.
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