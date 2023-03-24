https://uz.sputniknews.ru/20230324/sibir-jdet-gazifikatsiya-cherez-silu-33188250.html

Сибирь ждет газификация через силу

Сибирь ждет газификация через силу

Магистральному газопроводу (МГП) "Сила Сибири — 2" быть.

2023-03-24T14:24+0500

2023-03-24T14:24+0500

2023-03-24T14:43+0500

колумнисты

россия

сибирь

газ

газопровод

мнение эксперта

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Оговоримся, что планы, графики и технические характеристики нового восточного газопровода известны довольно приблизительно, а "Газпром" хранит по этому поводу молчание, пишет колумнист РИА Новости. Понять перспективы реализации проекта можно по разрозненным новостям, и сегодня мы попытаемся из этих кусочков сложить цельную мозаику.Упорные разговоры о том, что новая магистраль будет построена, ходили еще в 2020 году, а главным подтверждением слухов была все возрастающая загрузка старшего брата, МГП "Сила Сибири — 1". Ресурсной базой для нового экспортного маршрута станут месторождения Ямала и Надым-Пур-Тазовского региона (ЯНАО), Ковыктинское месторождение и газоносные провинции Красноярского края. Первоначально планировалось, что трубная трасса пройдет по кратчайшему пути через Алтай (Барнаул — Бийск — Горно-Алтайск), но после рассмотрения технико-экономического обоснования стало понятно, что короче совсем не означает дешевле, а очень даже наоборот. Новый утвержденный маршрут пролегает южнее Томска на Красноярск, Иркутск и далее в обход Байкала резко на юг в Монголию до самого Улан-Батора.По оценкам западных аналитиков, строительство "Силы Сибири — 2" обойдется в десять-тринадцать миллиардов долларов, а после выхода газопровода на проектную мощность Китай сможет получать ежегодно до 98 миллиардов кубометров газа в год. Это лишь на треть меньше, чем покупала Европа в те времена, когда она еще не приступила к добровольному углеводородному голоданию. Но все эти цифры и объемы вторичны, здесь присутствуют и другие факторы не меньшей важности.Две недели назад завершился Красноярский экономический форум (КЭФ-2023). На его полях, помимо прочего, обсуждался вопрос строительства газопровода и была озвучена стратегия, которая подразумевает, что от МГП, который пройдет всего в 70 километрах южнее столицы края, будет сделан промышленный газоотвод. Благодаря этому ответвлению будет проводиться газификация региона и самого Красноярска, где в силу массового применения угольной генерации с печальной регулярностью объявляется так называемый режим черного неба. Доподлинно известно, что под реализацию проекта заложено два миллиарда кубометров мощности трубопровода, при этом допускается увеличение квоты до 5,2 миллиарда.Не менее интересен и монгольский участок.Его протяженность 960 километров, и он также проходит в непосредственной близости, но уже от монгольской столицы. При этом Улан-Батор получает не просто транзитную трубу, а полноценный внутренний газопровод под названием "Союз Восток", совместный протокол утверждения проекта в январе 2022 года подписали Алексей Миллер и вице-премьер Сайнбуянгийн Амарсайхан. Несложно догадаться, что растущая внутренняя распределительная сеть позволит Монголии газифицировать самый крупный свой город, а также снизить потребление угля, который сегодня играет ключевую роль в системе генерации.Ну и самое интересное: условно рассекая "материковую" Монголию, "Сила Сибири — 2" дальше заходит на север Китая, в автономный округ Внутренняя Монголия. Разнокалиберные русофобы уже подняли информационную волну, убеждая свою паству, что проект строительства никогда не будет реализован, а в качестве доказательства приводится карта плотности населения Поднебесной. Кому, скажите на милость, нужен российский газ в самом слабонаселенном регионе Китая, многозначительно спрашивают они. Не будем никого переубеждать и с энергетики переключимся на политику.Карта китайских провинций подсказывает, что Внутренняя Монголия действительно самая пустынная и не очень развитая территория. Потому осмелимся предположить, что важнейшей целью строительства газопровода является повышение уровня жизни в дальних регионах. Потому что газ — это массовое дешевое электричество, это отопление домов в местности с резко континентальным климатом, где зимой выпадает по грудь снега, а термометр регулярно показывает минус двадцать. Это возможность переоборудовать частный автотранспорт на альтернативное топливо, это база для строительства и работы промышленных предприятий, а все вместе это повышение уровня жизни местного населения, новые рабочие места и дополнительные деньги в семейном кошельке.В завершение скажем, что официальной датой окончания строительства "Силы Сибири — 2" объявлен конец 2023 года. Учитывая, что все проекты последних лет "Газпром" завершает с опережением, уже очень скоро мы узнаем, чьи выкладки были более точными — наши или западных злопыхателей.Читайте также:

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