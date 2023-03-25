https://uz.sputniknews.ru/20230325/licam-invalidnostyu-vozmestyat-chast-rashodov-na-priobretenie-zemli-33220828.html

Лицам с инвалидностью возместят часть расходов на покупку земли

Лицам с инвалидностью возместят часть расходов на покупку земли

Исходя из затрат на приобретение земельного участка через аукцион, выделят единовременную выплату

2023-03-25T16:10+0500

2023-03-25T16:10+0500

2023-03-25T16:10+0500

общество

узбекистан

земля

льготы

аукцион

постановление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/19/23567482_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7b20d1cc1d684b7ac46780826c7a0f93.jpg

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило положение о возмещении людям с инвалидностью и их семьям расходов, связанных с покупкой земли через онлайн-аукционы, сообщает Минюст.Согласно положению, исходя из затрат, выделят единовременную выплату в размере до 100 БРВ (до 30 млн сумов) независимо от количества лиц с инвалидностью в семье.Лица льготной категории должны соответствовать следующим критериям:Гражданин льготной категории должен обратиться в районный (городской) отдел занятости и сокращения бедности своего региона в течение 3-х месяцев с момента приобретения земельного участка через аукцион (заявления, поданные позднее этого срока, не рассматривают).После принятия решения о возмещении средств их перечислят в течение 5 рабочих дней на банковский счет пластиковой карты, указанный в заявлении.Читайте также:

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан лица с инвалидностью льготы земля земельный участок выплаты аукцион