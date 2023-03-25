https://uz.sputniknews.ru/20230325/licam-invalidnostyu-vozmestyat-chast-rashodov-na-priobretenie-zemli-33220828.html
Лицам с инвалидностью возместят часть расходов на покупку земли
Лицам с инвалидностью возместят часть расходов на покупку земли
Исходя из затрат на приобретение земельного участка через аукцион, выделят единовременную выплату
2023-03-25T16:10+0500
2023-03-25T16:10+0500
2023-03-25T16:10+0500
общество
узбекистан
земля
льготы
аукцион
постановление
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило положение о возмещении людям с инвалидностью и их семьям расходов, связанных с покупкой земли через онлайн-аукционы, сообщает Минюст.Согласно положению, исходя из затрат, выделят единовременную выплату в размере до 100 БРВ (до 30 млн сумов) независимо от количества лиц с инвалидностью в семье.Лица льготной категории должны соответствовать следующим критериям:Гражданин льготной категории должен обратиться в районный (городской) отдел занятости и сокращения бедности своего региона в течение 3-х месяцев с момента приобретения земельного участка через аукцион (заявления, поданные позднее этого срока, не рассматривают).После принятия решения о возмещении средств их перечислят в течение 5 рабочих дней на банковский счет пластиковой карты, указанный в заявлении.Читайте также:
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узбекистан лица с инвалидностью льготы земля земельный участок выплаты аукцион
узбекистан лица с инвалидностью льготы земля земельный участок выплаты аукцион
Лицам с инвалидностью возместят часть расходов на покупку земли
Исходя из затрат на приобретение земельного участка через аукцион, выделят единовременную выплату в размере до 100 БРВ (до 30 млн сумов).
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило положение о возмещении людям с инвалидностью и их семьям расходов, связанных с покупкой земли через онлайн-аукционы, сообщает Минюст.
Согласно положению, исходя из затрат, выделят единовременную выплату в размере до 100 БРВ (до 30 млн сумов) независимо от количества лиц с инвалидностью в семье.
Лица льготной категории должны соответствовать следующим критериям:
отсутствие на своем имени или имени членов семьи приобретенного в течение последних 12 месяцев жилого помещения или земельного участка, предназначенного для проживания;
земельный участок приобретен посредством аукциона за последние 3 месяца и находится на территории Узбекистана;
быть признанным лицом, имеющим инвалидность, а также состоящим в одной из тетрадей: "Железной тетради", "Женской тетради", "Молодежной тетради".
Гражданин льготной категории должен обратиться в районный (городской) отдел занятости и сокращения бедности своего региона в течение 3-х месяцев с момента приобретения земельного участка через аукцион (заявления, поданные позднее этого срока, не рассматривают).
После принятия решения о возмещении средств их перечислят в течение 5 рабочих дней на банковский счет пластиковой карты, указанный в заявлении.