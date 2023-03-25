https://uz.sputniknews.ru/20230325/uzbekistantsy-smogut-priobretat-aktsii-krupnyx-predpriyatiy-33215264.html

Узбекистанцы смогут приобретать акции крупных предприятий

Узбекистанцы смогут приобретать акции крупных предприятий

Президент провел совещание, на котором обсудили приватизацию

2023-03-25T13:10+0500

2023-03-25T13:10+0500

2023-03-25T13:13+0500

экономика

узбекистан

приватизация

бизнес

предприятия

акции

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Президент Узбекистана утвердил новую программу приватизации. Ее планируют провести по 3 направлениям - акции, недвижимость и IPO.Программа предусматривает:В частности, впервые населению предложат около 2% акций таких крупных предприятий, как Навоийский и Алмалыкский горно-металлургические, Узбекский металлургический комбинаты, а также "Uztelecom", Национальный банк, "Саноаткурилишбанк".Население получит возможность покупать акции напрямую у предприятий. При этом компании, акции которых реализованы путем IPO, должны в течение пяти лет направлять не менее 30% своей чистой прибыли на выплату дивидендов.По оценкам, эта программа обеспечит поступления в размере 13 трлн сумов в нынешнем году, будет способствовать созданию 3 тыс. новых предприятий и 50 тыс. рабочих мест.Президент Шавкат Мирзиёев 24 марта провел совещание, на котором обсудили ход приватизации государственного имущества и планы на текущий год.В 2022 году реализовано государственных активов на сумму 11,3 трлн сумов. Это в 10 раз больше, чем за предыдущие десять лет.Президент отметил, что повышается эффективность приватизированных объектов. К примеру, на базе бездействовавшего много лет Андижанского опытно-экспериментального комбината организовали текстильное предприятие с привлечением инвестиций на $18 млн, создали тыс. рабочих мест, экспортировали продукции на $40 млн.Иностранный инвестор приобрел Кокандский суперфосфатный завод, и вложив $40 млн, увеличил объем производства в 4 раза. Продажа государственной доли в "Ипотека-банке" за $324 млн и в компании "Coca-Cola Uzbekistan" за $252 млн также стали крупнейшими сделками последних лет.Однако процесс приватизации динамично продвигается не во всех регионах и отраслях. Например, в Ташкентской области реализовали 112 объектов, на базе которых появилось 150 предпринимательских субъектов и более тыс. новых рабочих мест.При этом в Каракалпакстане, Кашкадарьинской, Наманганской, Сурхандарьинской и Сырдарьинской областях из выставленного на продажу в прошлом году имущества не продали и 30%. В разрезе отраслей наиболее медленно идет приватизация активов акционерного общества "Уздонмахсулот".Читайте также:

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