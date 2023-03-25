https://uz.sputniknews.ru/20230325/uzbekistantsy-smogut-priobretat-aktsii-krupnyx-predpriyatiy-33215264.html
Узбекистанцы смогут приобретать акции крупных предприятий
Узбекистанцы смогут приобретать акции крупных предприятий
Президент провел совещание, на котором обсудили приватизацию
2023-03-25T13:10+0500
2023-03-25T13:10+0500
2023-03-25T13:13+0500
экономика
узбекистан
приватизация
бизнес
предприятия
акции
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Президент Узбекистана утвердил новую программу приватизации. Ее планируют провести по 3 направлениям - акции, недвижимость и IPO.Программа предусматривает:В частности, впервые населению предложат около 2% акций таких крупных предприятий, как Навоийский и Алмалыкский горно-металлургические, Узбекский металлургический комбинаты, а также "Uztelecom", Национальный банк, "Саноаткурилишбанк".Население получит возможность покупать акции напрямую у предприятий. При этом компании, акции которых реализованы путем IPO, должны в течение пяти лет направлять не менее 30% своей чистой прибыли на выплату дивидендов.По оценкам, эта программа обеспечит поступления в размере 13 трлн сумов в нынешнем году, будет способствовать созданию 3 тыс. новых предприятий и 50 тыс. рабочих мест.Президент Шавкат Мирзиёев 24 марта провел совещание, на котором обсудили ход приватизации государственного имущества и планы на текущий год.В 2022 году реализовано государственных активов на сумму 11,3 трлн сумов. Это в 10 раз больше, чем за предыдущие десять лет.Президент отметил, что повышается эффективность приватизированных объектов. К примеру, на базе бездействовавшего много лет Андижанского опытно-экспериментального комбината организовали текстильное предприятие с привлечением инвестиций на $18 млн, создали тыс. рабочих мест, экспортировали продукции на $40 млн.Иностранный инвестор приобрел Кокандский суперфосфатный завод, и вложив $40 млн, увеличил объем производства в 4 раза. Продажа государственной доли в "Ипотека-банке" за $324 млн и в компании "Coca-Cola Uzbekistan" за $252 млн также стали крупнейшими сделками последних лет.Однако процесс приватизации динамично продвигается не во всех регионах и отраслях. Например, в Ташкентской области реализовали 112 объектов, на базе которых появилось 150 предпринимательских субъектов и более тыс. новых рабочих мест.При этом в Каракалпакстане, Кашкадарьинской, Наманганской, Сурхандарьинской и Сырдарьинской областях из выставленного на продажу в прошлом году имущества не продали и 30%. В разрезе отраслей наиболее медленно идет приватизация активов акционерного общества "Уздонмахсулот".Читайте также:
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узбекистанцы смогут приобретать акции крупных предприятий приватизация покупка акций узбекистан uztelecom национальный банк саноаткурилишбанк экономика финансы недвижимость новость новости
узбекистанцы смогут приобретать акции крупных предприятий приватизация покупка акций узбекистан uztelecom национальный банк саноаткурилишбанк экономика финансы недвижимость новость новости
Узбекистанцы смогут приобретать акции крупных предприятий
13:10 25.03.2023 (обновлено: 13:13 25.03.2023)
Президент Шавкат Мирзиёев 24 марта провел совещание, на котором обсудили ход приватизации государственного имущества и планы на текущий год.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik.
Президент Узбекистана утвердил
новую программу приватизации. Ее планируют провести по 3 направлениям - акции, недвижимость и IPO.
Программа предусматривает:
выставление на продажу госпакетов акций в тыс. предприятий;
продажа тыс. объектов недвижимости через публичные торги;
государственная доля в 40 крупных предприятиях и банках будет продана через "народное IPO".
В частности, впервые населению предложат около 2% акций таких крупных предприятий, как Навоийский и Алмалыкский горно-металлургические, Узбекский металлургический комбинаты, а также "Uztelecom", Национальный банк, "Саноаткурилишбанк".
Население получит возможность покупать акции напрямую у предприятий. При этом компании, акции которых реализованы путем IPO, должны в течение пяти лет направлять не менее 30% своей чистой прибыли на выплату дивидендов.
По оценкам, эта программа обеспечит поступления в размере 13 трлн сумов в нынешнем году, будет способствовать созданию 3 тыс. новых предприятий и 50 тыс. рабочих мест.
Президент Шавкат Мирзиёев 24 марта провел совещание, на котором обсудили ход приватизации государственного имущества и планы на текущий год.
В 2022 году реализовано государственных активов на сумму 11,3 трлн сумов. Это в 10 раз больше, чем за предыдущие десять лет.
Президент отметил, что повышается эффективность приватизированных объектов. К примеру, на базе бездействовавшего много лет Андижанского опытно-экспериментального комбината организовали текстильное предприятие с привлечением инвестиций на $18 млн, создали тыс. рабочих мест, экспортировали продукции на $40 млн.
Иностранный инвестор приобрел Кокандский суперфосфатный завод, и вложив $40 млн, увеличил объем производства в 4 раза. Продажа государственной доли в "Ипотека-банке" за $324 млн и в компании "Coca-Cola Uzbekistan" за $252 млн также стали крупнейшими сделками последних лет.
Однако процесс приватизации динамично продвигается не во всех регионах и отраслях. Например, в Ташкентской области реализовали 112 объектов, на базе которых появилось 150 предпринимательских субъектов и более тыс. новых рабочих мест.
При этом в Каракалпакстане, Кашкадарьинской, Наманганской, Сурхандарьинской и Сырдарьинской областях из выставленного на продажу в прошлом году имущества не продали и 30%. В разрезе отраслей наиболее медленно идет приватизация активов акционерного общества "Уздонмахсулот".