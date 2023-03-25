https://uz.sputniknews.ru/20230325/v-kashkadare-naznachili-novogo-prokurora-33215045.html
В Кашкадарье назначили нового прокурора
В Кашкадарье назначили нового прокурора
Ранее эту должность занимал Салом Самадов.
2023-03-25T12:50+0500
2023-03-25T12:50+0500
2023-03-25T13:02+0500
политика
кашкадарьинская область
прокурор
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Прокурором Кашкадарьинской области назначили старшего советника юстиции Бектоша Сайипова, передает Кабинет министров республики.С февраля 2022 года Сайипов занимал должность прокурора Наманганской области. А до этого занимал пост первого заместителя прокурора Бухарской области.Читайте также:Шавкат Мирзиёев ознакомится с развитием Сурхандарьинской области
кашкадарьинская область
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в кашкадарье назначили нового прокурора салом самадов бектош сайипов узбекистан кашкадарьинская область
в кашкадарье назначили нового прокурора салом самадов бектош сайипов узбекистан кашкадарьинская область
В Кашкадарье назначили нового прокурора
12:50 25.03.2023 (обновлено: 13:02 25.03.2023)
Ранее эту должность занимал Салом Самадов, который в начале года занял пост заместителя генерального прокурора Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik.
Прокурором Кашкадарьинской области назначили старшего советника юстиции Бектоша Сайипова, передает
Кабинет министров республики.
С февраля 2022 года Сайипов занимал
должность прокурора Наманганской области. А до этого занимал пост первого заместителя прокурора Бухарской области.