https://uz.sputniknews.ru/20230325/v-kashkadare-naznachili-novogo-prokurora-33215045.html

В Кашкадарье назначили нового прокурора

В Кашкадарье назначили нового прокурора

Ранее эту должность занимал Салом Самадов.

2023-03-25T12:50+0500

2023-03-25T12:50+0500

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политика

кашкадарьинская область

прокурор

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Прокурором Кашкадарьинской области назначили старшего советника юстиции Бектоша Сайипова, передает Кабинет министров республики.С февраля 2022 года Сайипов занимал должность прокурора Наманганской области. А до этого занимал пост первого заместителя прокурора Бухарской области.Читайте также:Шавкат Мирзиёев ознакомится с развитием Сурхандарьинской области

кашкадарьинская область

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в кашкадарье назначили нового прокурора салом самадов бектош сайипов узбекистан кашкадарьинская область