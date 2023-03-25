https://uz.sputniknews.ru/20230325/v-uzbekistane-stali-menshe-pokupat-avtomobili-33214214.html
В Узбекистане стали меньше покупать автомобили
В Узбекистане стали меньше покупать автомобили
В феврале 2023 года активность на автомобильном рынке страны упала
2023-03-25T12:25+0500
2023-03-25T12:25+0500
2023-03-25T12:43+0500
экономика
узбекистан
автомобили
автомобильный рынок
рост цен
падение
электромобиль
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) изучил ситуацию на автомобильном рынке Узбекистана.В феврале этого года продали 123,4 тыс. авто. Спад к январю — на 2,5 % и на 3,8 % — к февралю 2022-го года, сообщает ЦЭИР.Первичный и вторичный рынок легковых автоЛегковых авто в феврале купили 116 тыс., что на 1,8 % ниже январского показателя.Заметно упали продажи в Самаркандской области – на 18%, а также в Наманганской области – на 15% и Ферганской области – на 14%.По сравнению с февралем 2022-го, это наименьший спад активности — продажи легковых автомобилей снизились лишь на 0,4 %.Первичный рынок отечественных легковых авто и иномарокСнизились продажи и на первичном рынке. Количество зарегистрированных машин за месяц упало на 6,4%. По сравнению с февралем 2022-го спад рынка составил 4%.Наиболее заметно упали продажи в сегменте новых легковых автомобилей отечественного производства — на 6,5% за месяц. Иномарки также покупали нечасто — 2,4 тыс. авто, падение на 5,8%.Однако по сравнению с февралем 2022-го отметили значительный рост — на 65%.Вторичный рынок легковых автомобилейНа вторичном рынке за месяц продали 92 тыс. легковых автомобилей, что на 0,5% меньше, чем месяцем ранее. По сравнению с февралем прошлого года отметили рост в 0,5%.Рынок электромобилейЧто касается электромобилей, то их покупали чаще. В феврале их продажи составили 746 ед., что на 73% больше по сравнению с январем.Лидерами по продажам этих машин являются: Ташкент (549), Ташкентская (70) и Ферганская (27) области. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи электромобилей выросли на 99%. Если за месяц на первичном рынке их реализовали 617 штук с ростом к январю в 2,3 раза, то на вторичном — 129 штук со снижением на 22 %.Читайте также:
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узбекистан автомобили рост падение рынок активность электромобили
узбекистан автомобили рост падение рынок активность электромобили
В Узбекистане стали меньше покупать автомобили
12:25 25.03.2023 (обновлено: 12:43 25.03.2023)
В феврале 2023 года активность на автомобильном рынке страны упала. Падение к январю этого года — на 2,5 % и на 3,8 % — к февралю 2022-го.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) изучил ситуацию на автомобильном рынке Узбекистана.
В феврале этого года продали 123,4 тыс. авто. Спад к январю — на 2,5 % и на 3,8 % — к февралю 2022-го года, сообщает ЦЭИР.
Первичный и вторичный рынок легковых авто
Легковых авто в феврале купили 116 тыс., что на 1,8 % ниже январского показателя.
Заметно упали продажи в Самаркандской области – на 18%, а также в Наманганской области – на 15% и Ферганской области – на 14%.
По сравнению с февралем 2022-го, это наименьший спад активности — продажи легковых автомобилей снизились лишь на 0,4 %.
Первичный рынок отечественных легковых авто и иномарок
Снизились продажи и на первичном рынке. Количество зарегистрированных машин за месяц упало на 6,4%. По сравнению с февралем 2022-го спад рынка составил 4%.
Наиболее заметно упали продажи в сегменте новых легковых автомобилей отечественного производства — на 6,5% за месяц. Иномарки также покупали нечасто — 2,4 тыс. авто, падение на 5,8%.
Однако по сравнению с февралем 2022-го отметили значительный рост — на 65%.
Вторичный рынок легковых автомобилей
На вторичном рынке за месяц продали 92 тыс. легковых автомобилей, что на 0,5% меньше, чем месяцем ранее. По сравнению с февралем прошлого года отметили рост в 0,5%.
Что касается электромобилей, то их покупали чаще. В феврале их продажи составили 746 ед., что на 73% больше по сравнению с январем.
Лидерами по продажам этих машин являются: Ташкент (549), Ташкентская (70) и Ферганская (27) области.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи электромобилей выросли на 99%. Если за месяц на первичном рынке их реализовали 617 штук с ростом к январю в 2,3 раза, то на вторичном — 129 штук со снижением на 22 %.