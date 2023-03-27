https://uz.sputniknews.ru/20230327/dlya-chlenov-rayonnyx-izbirkomov-proveli-seminar-33235713.html
Для членов районных избиркомов провели семинар
Для членов районных избиркомов провели семинар
По окончании семинара-тренинга участники получили сертификаты, а также грамоты и печати участковых комиссий, проводящих референдум.
2023-03-27T09:07+0500
2023-03-27T09:07+0500
2023-03-27T09:07+0500
политика
узбекистан
конституционная реформа в узбекистане
семинар
цик узбекистана
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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) провела обучающий семинар для членов районных комиссий по проведению референдума. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.На семинарах членам избиркомов рассказали о роли окружных и участковых комиссий в организации и проведении референдума, сущности конституционных реформ, важных аспектах общения с иностранными наблюдателями, задачах участковых комиссий при формировании списка голосующих граждан и работе с этими списками, организации голосования, определении итогов голосования.По окончании семинара-тренинга участники получили сертификаты, а также удостоверения и печати районных комиссий, проводящих референдум.Напоминаем, что референдум по проекту Конституционного закона Республики Узбекистан "О Конституции Республики Узбекистан" состоится в воскресенье, 30 апреля 2023 года.Читайте также: В Узбекистане создали окружные комиссии по проведению референдума
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узбекистан цик окружные избирательные комиссии семинар организация референдума конституционная реформа
узбекистан цик окружные избирательные комиссии семинар организация референдума конституционная реформа
Для членов районных избиркомов провели семинар
По окончании семинара-тренинга участники получили сертификаты, а также грамоты и печати участковых комиссий, проводящих референдум.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) провела обучающий семинар для членов районных комиссий по проведению референдума. Об этом сообщает
пресс-служба ЦИК.
"24-25 марта текущего года Центральной избирательной комиссией организованы обучающие семинары для членов комиссий референдума Республики Узбекистан на основе концепции повышения квалификации членов комиссий референдума", - говорится в сообщении. сказал.
На семинарах членам избиркомов рассказали о роли окружных и участковых комиссий в организации и проведении референдума, сущности конституционных реформ, важных аспектах общения с иностранными наблюдателями, задачах участковых комиссий при формировании списка голосующих граждан и работе с этими списками, организации голосования, определении итогов голосования.
По окончании семинара-тренинга участники получили сертификаты, а также удостоверения и печати районных комиссий, проводящих референдум.
Напоминаем, что референдум по проекту Конституционного закона Республики Узбекистан "О Конституции Республики Узбекистан" состоится в воскресенье, 30 апреля 2023 года.