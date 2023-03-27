https://uz.sputniknews.ru/20230327/dlya-chlenov-rayonnyx-izbirkomov-proveli-seminar-33235713.html

Для членов районных избиркомов провели семинар

Для членов районных избиркомов провели семинар

По окончании семинара-тренинга участники получили сертификаты, а также грамоты и печати участковых комиссий, проводящих референдум.

2023-03-27T09:07+0500

2023-03-27T09:07+0500

2023-03-27T09:07+0500

политика

узбекистан

конституционная реформа в узбекистане

семинар

цик узбекистана

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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) провела обучающий семинар для членов районных комиссий по проведению референдума. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.На семинарах членам избиркомов рассказали о роли окружных и участковых комиссий в организации и проведении референдума, сущности конституционных реформ, важных аспектах общения с иностранными наблюдателями, задачах участковых комиссий при формировании списка голосующих граждан и работе с этими списками, организации голосования, определении итогов голосования.По окончании семинара-тренинга участники получили сертификаты, а также удостоверения и печати районных комиссий, проводящих референдум.Напоминаем, что референдум по проекту Конституционного закона Республики Узбекистан "О Конституции Республики Узбекистан" состоится в воскресенье, 30 апреля 2023 года.Читайте также: В Узбекистане создали окружные комиссии по проведению референдума

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