https://uz.sputniknews.ru/20230327/pamfilova-prinyala-priglashenie-tsik-uzbekistana-nablyudat-za-referendumom-33262824.html
Памфилова приняла приглашение ЦИК Узбекистана наблюдать за референдумом
Памфилова приняла приглашение ЦИК Узбекистана наблюдать за референдумом
Глава российского ЦИК встретилась с послом Узбекистана Ботиржоном Асадовым, который передал ей приглашение принять участие в международном наблюдении за референдумом.
2023-03-27T17:53+0500
2023-03-27T17:53+0500
2023-03-27T17:58+0500
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ТАШКЕНТ, 27 мар - Sputnik. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова приняла приглашение главы Центризбиркома Узбекистана Зайниддина Низамходжаева принять участие в наблюдении за референдумом по изменениям и дополнениям в Конституцию 30 апреля. Об этом сообщает сайт российского ЦИК. Элла Памфилова и член Центризбиркома Павел Андреев в понедельник встретились с послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым. Дипломат обратился к главе Центризбиркома с просьбой оказать содействие в организации голосования граждан Узбекистана, проживающих на территории России. Памфилова пообещала оказать всяческое содействие голосованию.Напомним, референдум по новой редакции конституции в Узбекистане назначен на 30 апреля, досрочное голосование состоится 19 — 26 апреля. По данным ЦИК Узбекистана, голосование на территории России пройдет на семи участках, всего за рубежом будет открыто 55 стационарных участков в 39 странах. Читайте также: Для членов районных избиркомов провели семинар
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узбекистан референдум конституция цик россия элла памфилова международные наблюдатели
Памфилова приняла приглашение ЦИК Узбекистана наблюдать за референдумом
17:53 27.03.2023 (обновлено: 17:58 27.03.2023)
Глава российского ЦИК встретилась с послом Узбекистана Ботиржоном Асадовым, который передал ей приглашение принять участие в международном наблюдении за референдумом.
ТАШКЕНТ, 27 мар - Sputnik. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова приняла приглашение главы Центризбиркома Узбекистана Зайниддина Низамходжаева принять участие в наблюдении за референдумом по изменениям и дополнениям в Конституцию 30 апреля. Об этом сообщает сайт российского ЦИК.
Элла Памфилова и член Центризбиркома Павел Андреев в понедельник встретились с послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым. Дипломат обратился к главе Центризбиркома с просьбой оказать содействие в организации голосования граждан Узбекистана, проживающих на территории России. Памфилова пообещала оказать всяческое содействие голосованию.
"Ботиржон Асадов передал председателю ЦИК России приглашение главы Центризбиркома Узбекистана Зайниддина Низамходжаева принять участие в международном наблюдении за референдумом. Элла Памфилова с благодарностью приняла приглашение", — говорится в сообщении.
Напомним, референдум по новой редакции конституции в Узбекистане назначен на 30 апреля, досрочное голосование состоится 19 — 26 апреля. По данным ЦИК Узбекистана, голосование на территории России пройдет на семи участках, всего за рубежом будет открыто 55 стационарных участков в 39 странах.