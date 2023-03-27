https://uz.sputniknews.ru/20230327/uzgidromet-predupredil-o-lavinnoy-opasnosti--33261722.html

Узгидромет предупредил о лавинной опасности

Узгидромет предупредил о лавинной опасности

Из-за осадков в горных районах выше 2 тысяч метров над уровнем моря объявили об опасности схода лавин

2023-03-27T18:31+0500

2023-03-27T18:31+0500

2023-03-27T18:31+0500

общество

узбекистан

горы

лавина

сход лавины

узгидромет

чимган

чимган

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В связи с осадками, которые ожидаются с 28 по 31 марта 2023 года, по урочищу Чимган Чаткальской горной системы в Ташкентской области повышена опасность схода лавин.Об этом сообщает генеральный директор Центра гидрометеорологической службы (Узгидромет) Шерзод Хабибуллаев.Гражданам, проживающим в горной местности, а также отдыхающим и водителям, двигающимся в том направлении, рекомендуют соблюдать меры предосторожности.Читайте также:Дождь и солнце: прогноз погоды на конец марта

узбекистан

чимган

ташкентская область

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