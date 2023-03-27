https://uz.sputniknews.ru/20230327/v-bukinskom-rayone-arheologi-nashli-starinnye-kuvshiny-33248895.html

В Ташкентской области нашли старинные керамические сосуды

В Ташкентской области нашли старинные керамические сосуды

Археологические находки в Букинском районе помогут лучше изучить историю Ташкентского оазиса

2023-03-27T14:41+0500

2023-03-27T14:41+0500

2023-03-27T15:44+0500

культура

узбекистан

ташкентская область

археологические раскопки

история

артефакты

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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. На территории археологических объектов в Букинском районе Ташкентской области ученые обнаружили старинные керамические сосуды — 2 хума и 3 кувшина, сообщает ИА “Дунё”.На одном из кувшинов видна царапина от гребенчатого инструмента, а над ней отпечаток змеиной чешуи.Из пяти найденных артефактов уникальной является окаменевшая чаша с изображением женщины. Такой сосуд найден в Ташкентской области впервые. Его изготовили в древнегреческой традиции, которая может быть связана с прибытием селевкидского полководца Демодама (III в. до н.э.) в Чоч–Ташкент.Изображение напоминает Медузу Горгону — символ храма Аполлона, который построили во II веке до н.э. на территории современной Турции. Согласно древнегреческой мифологии, она была самой красивой из трех сестер-горгон.По мнению экспертов, находки очень важны для дальнейшего изучения истории Ташкентского оазиса в III-II веках до нашей эры и в последующий период.Читайте также: В Египте археологи нашли статую фараона

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