https://uz.sputniknews.ru/20230327/v-bukinskom-rayone-arheologi-nashli-starinnye-kuvshiny-33248895.html
В Ташкентской области нашли старинные керамические сосуды
В Ташкентской области нашли старинные керамические сосуды
Археологические находки в Букинском районе помогут лучше изучить историю Ташкентского оазиса
2023-03-27T14:41+0500
2023-03-27T14:41+0500
2023-03-27T15:44+0500
культура
узбекистан
ташкентская область
археологические раскопки
история
артефакты
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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. На территории археологических объектов в Букинском районе Ташкентской области ученые обнаружили старинные керамические сосуды — 2 хума и 3 кувшина, сообщает ИА “Дунё”.На одном из кувшинов видна царапина от гребенчатого инструмента, а над ней отпечаток змеиной чешуи.Из пяти найденных артефактов уникальной является окаменевшая чаша с изображением женщины. Такой сосуд найден в Ташкентской области впервые. Его изготовили в древнегреческой традиции, которая может быть связана с прибытием селевкидского полководца Демодама (III в. до н.э.) в Чоч–Ташкент.Изображение напоминает Медузу Горгону — символ храма Аполлона, который построили во II веке до н.э. на территории современной Турции. Согласно древнегреческой мифологии, она была самой красивой из трех сестер-горгон.По мнению экспертов, находки очень важны для дальнейшего изучения истории Ташкентского оазиса в III-II веках до нашей эры и в последующий период.Читайте также: В Египте археологи нашли статую фараона
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узбекистан ташкентская область археологические раскопки находки артефакты история
узбекистан ташкентская область археологические раскопки находки артефакты история
В Ташкентской области нашли старинные керамические сосуды
14:41 27.03.2023 (обновлено: 15:44 27.03.2023)
Находки помогут лучше изучить историю Ташкентского оазиса в III-II веках до н.э. и в последующие столетия.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik
. На территории археологических объектов в Букинском районе Ташкентской области ученые обнаружили старинные керамические сосуды — 2 хума и 3 кувшина, сообщает
ИА “Дунё”.
На одном из кувшинов видна царапина от гребенчатого инструмента, а над ней отпечаток змеиной чешуи.
Из пяти найденных артефактов уникальной является окаменевшая чаша с изображением женщины. Такой сосуд найден в Ташкентской области впервые. Его изготовили в древнегреческой традиции, которая может быть связана с прибытием селевкидского полководца Демодама (III в. до н.э.) в Чоч–Ташкент.
Изображение напоминает Медузу Горгону — символ храма Аполлона, который построили во II веке до н.э. на территории современной Турции. Согласно древнегреческой мифологии, она была самой красивой из трех сестер-горгон.
По мнению экспертов, находки очень важны для дальнейшего изучения истории Ташкентского оазиса в III-II веках до нашей эры и в последующий период.