https://uz.sputniknews.ru/20230327/v-tailande-turistam-narushitelyam-stali-vydavat-krasnye-zheltye-kartochki-33254134.html

В Пхукете приучают туристов к дисциплине по футбольным правилам

В Пхукете приучают туристов к дисциплине по футбольным правилам

В Таиланде введена новая система борьбы с нарушениями

2023-03-27T16:13+0500

2023-03-27T16:13+0500

2023-03-27T16:13+0500

общество

таиланд

туристы

правонарушение

карточки

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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Иммиграционная служба Пхукета распространила информацию о туристах, получивших первые красные и желтые карточки по новой системе борьбы с нарушениями, сообщает РИА Новости со ссылкой на тайскую газету The Phuket News .Среди самых частых правонарушений — вождение в нетрезвом виде, пребывание в стране по просроченной визе, незаконный въезд в Таиланд и работа без разрешения.Ранее на Пхукете запустили новую систему отслеживания правонарушений иностранных туристов. Ее правила похожи на футбольные, где игрокам выдают цветные карточки и удаляют с поля.Аналогичным образом, иностранец, которого уличат в каких-либо нарушениях порядка, получит желтую карточку. При этом турист сможет продолжить отдых на Пхукете, однако в следующий раз в Таиланд его не пустят.При втором противоправном проступке гость получит красную карточку и будет немедленно выслан из страны.Такая система, в настоящее время, действует только на Пхукете. Если она окажется эффективной, то потенциально может охватить другие популярные туристические направления, такие как Паттайя, Чиангмай и Самуи. Тем не менее, четкого определения какие действия и нарушения приведут к выдаче желтых карточек пока нет.Читайте также: Из Бангкока в Ташкент: первый самолет авиакомпании Silk Avia приземлился в столице

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