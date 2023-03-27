https://uz.sputniknews.ru/20230327/v-uzbekistane-proydet-konkurs-mezhdunarodnomu-dnyu-ptic-33264327.html
Чье гнездо лучше: в Узбекистане к Международному дню птиц объявили конкурс
Чье гнездо лучше: в Узбекистане к Международному дню птиц объявили конкурс
Участвовать в конкурсе на создание лучшего скворечника, могут молодые люди до 30 лет.
2023-03-27T19:38+0500
2023-03-27T19:38+0500
2023-03-27T19:38+0500
общество
узбекистан
птицы
конкурс
молодежь
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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Министерство природных ресурсов Республики к 1 апреля – “Международному дню птиц” объявило республиканский конкурс “Защитим птиц”, сообщили в ведомстве. Конкурс проводится среди молодых людей до 30 лет. Участникам необходимо смастерить уютный и красивый домик для пернатых. Для участия в конкурсе нужно до 30 марта зарегистрироваться через @uzecoilm_bot.Работы, отобранные для участия в конкурсе, жюри будет оценивать по 10-балльной шкале на основании следующих критериев:Победителей наградят дипломами и сувенирами.По данным Общества охраны птиц, в рамках проведения осенних наблюдений за птицами EuroBirdwatch в 7 областях Узбекистана экологам удалось зарегистрировать более 23 тысяч птиц 93 видов из которых 18 - редкие.Самыми массовыми видами птиц стали чирок-свистунок (5165), морской голубок (2025) и кулик-воробей (1990). Среди наиболее интересных встреч были такие глобально-угрожаемые и исчезающие виды как кречётка, савка и степной орел. Кроме того, в Ташкентской области наблюдали стаи караваек и чибисов.Читайте также: Саида Мирзиёева рассказала об Аральском культурном саммите в ООН
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узбекистан конкурс молодежь птицы защита международный день птиц гнездо скворечник домик министерство природных ресурсов
узбекистан конкурс молодежь птицы защита международный день птиц гнездо скворечник домик министерство природных ресурсов
Чье гнездо лучше: в Узбекистане к Международному дню птиц объявили конкурс
Участвовать в конкурсе на создание лучшего скворечника, могут молодые люди до 30 лет.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik
. Министерство природных ресурсов Республики к 1 апреля – “Международному дню птиц” объявило
республиканский конкурс “Защитим птиц”, сообщили в ведомстве.
Конкурс проводится среди молодых людей до 30 лет. Участникам необходимо смастерить уютный и красивый домик для пернатых. Для участия в конкурсе нужно до 30 марта зарегистрироваться через @uzecoilm_bot.
Работы, отобранные для участия в конкурсе, жюри будет оценивать по 10-балльной шкале на основании следующих критериев:
инновационная новизна разработки (креативность и использование разных цветов);
изготовление из подручных материалов (дерево, картон, пластик и т.п.);
простота подачи воды и корма для птиц;
качество презентации проекта участником.
Победителей наградят дипломами и сувенирами.
По данным
Общества охраны птиц, в рамках проведения осенних наблюдений за птицами EuroBirdwatch в 7 областях Узбекистана экологам удалось зарегистрировать более 23 тысяч птиц 93 видов из которых 18 - редкие.
Самыми массовыми видами птиц стали чирок-свистунок (5165), морской голубок (2025) и кулик-воробей (1990). Среди наиболее интересных встреч были такие глобально-угрожаемые и исчезающие виды как кречётка, савка и степной орел. Кроме того, в Ташкентской области наблюдали стаи караваек и чибисов.