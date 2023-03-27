https://uz.sputniknews.ru/20230327/v-uzbekistane-proydet-konkurs-mezhdunarodnomu-dnyu-ptic-33264327.html

Чье гнездо лучше: в Узбекистане к Международному дню птиц объявили конкурс

Чье гнездо лучше: в Узбекистане к Международному дню птиц объявили конкурс

Участвовать в конкурсе на создание лучшего скворечника, могут молодые люди до 30 лет.

2023-03-27T19:38+0500

2023-03-27T19:38+0500

2023-03-27T19:38+0500

общество

узбекистан

птицы

конкурс

молодежь

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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Министерство природных ресурсов Республики к 1 апреля – “Международному дню птиц” объявило республиканский конкурс “Защитим птиц”, сообщили в ведомстве. Конкурс проводится среди молодых людей до 30 лет. Участникам необходимо смастерить уютный и красивый домик для пернатых. Для участия в конкурсе нужно до 30 марта зарегистрироваться через @uzecoilm_bot.Работы, отобранные для участия в конкурсе, жюри будет оценивать по 10-балльной шкале на основании следующих критериев:Победителей наградят дипломами и сувенирами.По данным Общества охраны птиц, в рамках проведения осенних наблюдений за птицами EuroBirdwatch в 7 областях Узбекистана экологам удалось зарегистрировать более 23 тысяч птиц 93 видов из которых 18 - редкие.Самыми массовыми видами птиц стали чирок-свистунок (5165), морской голубок (2025) и кулик-воробей (1990). Среди наиболее интересных встреч были такие глобально-угрожаемые и исчезающие виды как кречётка, савка и степной орел. Кроме того, в Ташкентской области наблюдали стаи караваек и чибисов.Читайте также: Саида Мирзиёева рассказала об Аральском культурном саммите в ООН

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