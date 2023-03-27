https://uz.sputniknews.ru/20230327/vrachi-iz-veduschix-rossiyskix-medtsentrov-prinyali-uchastie-v-konferentsii-v-tashkente-33266785.html

Врачи из ведущих российских медцентров приняли участие в конференции в Ташкенте

Врачи из ведущих российских медцентров приняли участие в конференции в Ташкенте

Специалисты лучевой диагностики обсудили новейшие методики КТ и МРТ-исследований и реальные примеры из практики.

2023-03-27T20:21+0500

2023-03-27T20:21+0500

2023-03-27T20:21+0500

общество

узбекистан

ташкент

конференция

россия

нидерланды

мрт

диагностика

врачи

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ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. В Ташкенте на базе клинического санатория имени М. Федоровича прошла международная конференция по лучевой диагностике "Актуальные вопросы развития оптической диагностики в Республике Узбекистан".Мероприятие объединило опытных специалистов по КТ и МРТ диагностике из Узбекистана, России и Нидерландов, сообщили в пресс-службе клинического санатория.В частности, в конференции приняли участие диагносты Московского научно-исследовательского института им. М.Ф. Владимирского, Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени. А.Н. Бакулева и других медицинских центров.Основная тема конференции – внедрение новых практик и решений в области компьютерной и магнитно-резонансной томографии.В первый день научно-практической конференции участники познакомились с возможностями применения спектральной компьютерной томографии при обследовании сердца и опорно-двигательного аппарата, в онкологической практике, а также проанализировали методы решения сложных диагностических задач с помощью МРТ.Во второй день эксперты разобрали интересные клинические случаи и изучили, как инновационное медицинское оборудование и программное обеспечение используются на практике.Читайте также: Узбекские ученые выпускают лекарство, которое лечит до 99% онкологии

узбекистан

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