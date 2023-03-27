https://uz.sputniknews.ru/20230327/vrachi-iz-veduschix-rossiyskix-medtsentrov-prinyali-uchastie-v-konferentsii-v-tashkente-33266785.html
Врачи из ведущих российских медцентров приняли участие в конференции в Ташкенте
Врачи из ведущих российских медцентров приняли участие в конференции в Ташкенте
Специалисты лучевой диагностики обсудили новейшие методики КТ и МРТ-исследований и реальные примеры из практики.
2023-03-27T20:21+0500
2023-03-27T20:21+0500
2023-03-27T20:21+0500
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ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. В Ташкенте на базе клинического санатория имени М. Федоровича прошла международная конференция по лучевой диагностике "Актуальные вопросы развития оптической диагностики в Республике Узбекистан".Мероприятие объединило опытных специалистов по КТ и МРТ диагностике из Узбекистана, России и Нидерландов, сообщили в пресс-службе клинического санатория.В частности, в конференции приняли участие диагносты Московского научно-исследовательского института им. М.Ф. Владимирского, Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени. А.Н. Бакулева и других медицинских центров.Основная тема конференции – внедрение новых практик и решений в области компьютерной и магнитно-резонансной томографии.В первый день научно-практической конференции участники познакомились с возможностями применения спектральной компьютерной томографии при обследовании сердца и опорно-двигательного аппарата, в онкологической практике, а также проанализировали методы решения сложных диагностических задач с помощью МРТ.Во второй день эксперты разобрали интересные клинические случаи и изучили, как инновационное медицинское оборудование и программное обеспечение используются на практике.Читайте также: Узбекские ученые выпускают лекарство, которое лечит до 99% онкологии
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узбекистан клинический санаторий имени федоровича бакулева владимирского медицинские центры институты россия диагностика лучевая специалисты мрт кт врачи лечение
узбекистан клинический санаторий имени федоровича бакулева владимирского медицинские центры институты россия диагностика лучевая специалисты мрт кт врачи лечение
Врачи из ведущих российских медцентров приняли участие в конференции в Ташкенте
Специалисты лучевой диагностики обсудили новейшие методики КТ и МРТ-исследований и реальные примеры из практики.
ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. В Ташкенте на базе клинического санатория имени М. Федоровича прошла международная конференция по лучевой диагностике "Актуальные вопросы развития оптической диагностики в Республике Узбекистан".
Мероприятие объединило опытных специалистов по КТ и МРТ диагностике из Узбекистана, России и Нидерландов, сообщили в пресс-службе клинического санатория.
В частности, в конференции приняли участие диагносты Московского научно-исследовательского института им. М.Ф. Владимирского, Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени. А.Н. Бакулева и других медицинских центров.
Основная тема конференции – внедрение новых практик и решений в области компьютерной и магнитно-резонансной томографии.
В первый день научно-практической конференции участники познакомились с возможностями применения спектральной компьютерной томографии при обследовании сердца и опорно-двигательного аппарата, в онкологической практике, а также проанализировали методы решения сложных диагностических задач с помощью МРТ.
Во второй день эксперты разобрали интересные клинические случаи и изучили, как инновационное медицинское оборудование и программное обеспечение используются на практике.