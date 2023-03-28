https://uz.sputniknews.ru/20230328/aeroport-andizhane-vremenno-zakroyut-aprele-33275132.html

Аэропорт Андижана временно закроют

Аэропорт Андижана временно закроют

Аэропорт Андижана с первого апреля временно приостановит прием и выпуск самолетов

2023-03-28T11:04+0500

2023-03-28T11:04+0500

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общество

узбекистан

андижан

аэропорт

аэродром

реконструкция

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Международный аэропорт “Андижан” с 1-го апреля временно приостановит прием и выпуск воздушных судов в связи с началом реконструкции аэродромного комплекса, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.Ранее в системе аэронавигационной информации (НОТАМ) появилось сообщение, что аэропорт Андижана будет закрыт на реконструкцию до конца 2023 года.Читайте также: В Узбекистане откроют шесть новых аэропортов для внутренних рейсовАэропорты Узбекистана — адреса и телефоны справочных служб

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