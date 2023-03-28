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https://uz.sputniknews.ru/20230328/aeroport-andizhane-vremenno-zakroyut-aprele-33275132.html
Аэропорт Андижана временно закроют
Аэропорт Андижана временно закроют
Аэропорт Андижана с первого апреля временно приостановит прием и выпуск самолетов
2023-03-28T11:04+0500
2023-03-28T11:04+0500
общество
узбекистан
андижан
аэропорт
аэродром
реконструкция
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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Международный аэропорт “Андижан” с 1-го апреля временно приостановит прием и выпуск воздушных судов в связи с началом реконструкции аэродромного комплекса, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.Ранее в системе аэронавигационной информации (НОТАМ) появилось сообщение, что аэропорт Андижана будет закрыт на реконструкцию до конца 2023 года.Читайте также: В Узбекистане откроют шесть новых аэропортов для внутренних рейсовАэропорты Узбекистана — адреса и телефоны справочных служб
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узбекистан андижан аэропорт аэродром реконструкция
узбекистан андижан аэропорт аэродром реконструкция

Аэропорт Андижана временно закроют

11:04 28.03.2023
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports"Международный аэропорт "Андижан"
Международный аэропорт Андижан - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.03.2023
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports"
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Воздушная гавань Андижана с 1-го апреля приостановит прием и выпуск самолетов. Причина — реконструкция аэродромного комплекса.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Международный аэропорт “Андижан” с 1-го апреля временно приостановит прием и выпуск воздушных судов в связи с началом реконструкции аэродромного комплекса, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.
“В рамках реконструкции предусмотрена модернизация искусственных покрытий на взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках и местах стоянок воздушных судов, а также установка новой системы светосигнального оборудования, метео- и радионавигационных систем посадки”, — уточнили в компании.
Ранее в системе аэронавигационной информации (НОТАМ) появилось сообщение, что аэропорт Андижана будет закрыт на реконструкцию до конца 2023 года.
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