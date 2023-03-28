Аэропорт Андижана временно закроют
Воздушная гавань Андижана с 1-го апреля приостановит прием и выпуск самолетов. Причина — реконструкция аэродромного комплекса.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Международный аэропорт “Андижан” с 1-го апреля временно приостановит прием и выпуск воздушных судов в связи с началом реконструкции аэродромного комплекса, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.
“В рамках реконструкции предусмотрена модернизация искусственных покрытий на взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках и местах стоянок воздушных судов, а также установка новой системы светосигнального оборудования, метео- и радионавигационных систем посадки”, — уточнили в компании.
Ранее в системе аэронавигационной информации (НОТАМ) появилось сообщение, что аэропорт Андижана будет закрыт на реконструкцию до конца 2023 года.
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