https://uz.sputniknews.ru/20230328/denis-manturov-primet-uchastie-v-otkrytii-vystavki-innoprom-v-tashkente-33292801.html

Денис Мантуров примет участие в открытии выставки "Иннопром" в Ташкенте

Денис Мантуров примет участие в открытии выставки "Иннопром" в Ташкенте

Кроме России и Узбекистана, ждут компании из Турции, стран Южной и Восточной Азии, Ближнего Востока и Центральной Азии

2023-03-28T18:39+0500

2023-03-28T18:39+0500

2023-03-28T19:41+0500

экономика

узбекистан

россия

"иннопром"

выставка

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров примет участие в открытии третьей ежегодной выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.Выставка пройдет в Ташкенте с 24 по 26 апреля.Денис Мантуров выступит на пленарной сессии "Международный промышленный хаб в Центральной Азии: Новые амбиции и задачи". В ней также примут участие вице-премьеры Узбекистана Жамшид Ходжаев и Беларуси Петр Пархомчик, министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев и министр экономики Армении Ваган Керобян.Пленарная сессия соберет на одной площадке глав правительств Узбекистана, России и других стран региона, а также руководителей деловых ассоциаций и производственных компаний.Представители бизнеса и органов власти обсудят международную кооперацию в Центральной Азии, а также новые перспективные проекты.Заявки на участие в Международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия" уже подали около 100 компаний из более чем 20 регионов России.Ранее торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев сообщил корреспонденту Sputnik, что свободных мест на выставке почти не осталось.Мероприятие проведут в новом формате. Кроме России и Узбекистана, ждут компании из Турции, стран Южной и Восточной Азии, Ближнего Востока и Центральной Азии.В рамках деловой программы участники обсудят партнерство на пространстве Евразии, организацию промышленных зон и хабов в Центральной Азии, а также внедрение цифровизации в экономики стран-участниц и создание "умных" городов.Напомним, в 2021 году выставка "Иннопром" впервые прошла за пределами России — в Ташкенте. В апреле прошлого года форум провели в формате "Иннопром. Центральная Азия".Читать также:

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