https://uz.sputniknews.ru/20230328/denis-manturov-primet-uchastie-v-otkrytii-vystavki-innoprom-v-tashkente-33292801.html
Денис Мантуров примет участие в открытии выставки "Иннопром" в Ташкенте
Денис Мантуров примет участие в открытии выставки "Иннопром" в Ташкенте
Кроме России и Узбекистана, ждут компании из Турции, стран Южной и Восточной Азии, Ближнего Востока и Центральной Азии
2023-03-28T18:39+0500
2023-03-28T18:39+0500
2023-03-28T19:41+0500
экономика
узбекистан
россия
"иннопром"
выставка
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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров примет участие в открытии третьей ежегодной выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.Выставка пройдет в Ташкенте с 24 по 26 апреля.Денис Мантуров выступит на пленарной сессии "Международный промышленный хаб в Центральной Азии: Новые амбиции и задачи". В ней также примут участие вице-премьеры Узбекистана Жамшид Ходжаев и Беларуси Петр Пархомчик, министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев и министр экономики Армении Ваган Керобян.Пленарная сессия соберет на одной площадке глав правительств Узбекистана, России и других стран региона, а также руководителей деловых ассоциаций и производственных компаний.Представители бизнеса и органов власти обсудят международную кооперацию в Центральной Азии, а также новые перспективные проекты.Заявки на участие в Международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия" уже подали около 100 компаний из более чем 20 регионов России.Ранее торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев сообщил корреспонденту Sputnik, что свободных мест на выставке почти не осталось.Мероприятие проведут в новом формате. Кроме России и Узбекистана, ждут компании из Турции, стран Южной и Восточной Азии, Ближнего Востока и Центральной Азии.В рамках деловой программы участники обсудят партнерство на пространстве Евразии, организацию промышленных зон и хабов в Центральной Азии, а также внедрение цифровизации в экономики стран-участниц и создание "умных" городов.Напомним, в 2021 году выставка "Иннопром" впервые прошла за пределами России — в Ташкенте. В апреле прошлого года форум провели в формате "Иннопром. Центральная Азия".Читать также:
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узбекистан россия иннопром ташкент центральная азия денис мантуров правительство ассоциации производственные компании проекты кооперация узэкспоцентр
узбекистан россия иннопром ташкент центральная азия денис мантуров правительство ассоциации производственные компании проекты кооперация узэкспоцентр
Денис Мантуров примет участие в открытии выставки "Иннопром" в Ташкенте
18:39 28.03.2023 (обновлено: 19:41 28.03.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Мероприятие проведут в новом формате. Кроме России и Узбекистана, ждут компании из Турции, стран Южной и Восточной Азии, Ближнего Востока и Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров примет участие в открытии третьей ежегодной выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.
Выставка пройдет в Ташкенте с 24 по 26 апреля.
Денис Мантуров выступит на пленарной сессии "Международный промышленный хаб в Центральной Азии: Новые амбиции и задачи". В ней также примут участие вице-премьеры Узбекистана Жамшид Ходжаев и Беларуси Петр Пархомчик, министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев и министр экономики Армении Ваган Керобян.
Пленарная сессия соберет на одной площадке глав правительств Узбекистана, России и других стран региона, а также руководителей деловых ассоциаций и производственных компаний.
Представители бизнеса и органов власти обсудят международную кооперацию в Центральной Азии, а также новые перспективные проекты.
Заявки на участие в Международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия" уже подали около 100 компаний из более чем 20 регионов России.
Ранее торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев сообщил корреспонденту Sputnik, что свободных мест на выставке почти не осталось.
Мероприятие проведут в новом формате. Кроме России и Узбекистана, ждут компании из Турции, стран Южной и Восточной Азии, Ближнего Востока и Центральной Азии.
В рамках деловой программы участники обсудят партнерство на пространстве Евразии, организацию промышленных зон и хабов в Центральной Азии, а также внедрение цифровизации в экономики стран-участниц и создание "умных" городов.
Напомним, в 2021 году выставка "Иннопром" впервые прошла за пределами России — в Ташкенте. В апреле прошлого года форум провели в формате "Иннопром. Центральная Азия".