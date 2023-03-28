https://uz.sputniknews.ru/20230328/rossiyskuyu-neft-otpravyat-uzbekistan-33274203.html

Российскую нефть отправят в Узбекистан

Российскую нефть отправят в Узбекистан

Она пойдет транзитом через территорию Казахстана в Узбекистан по маршруту Омск — Павлодар — Шымкент — нефтеналивная эстакада Шагыр

2023-03-28T10:45+0500

2023-03-28T10:45+0500

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экономика

узбекистан

россия

нефть

топливо

сырье

энергетика

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. АО "КазТрансОйл" начало отгрузку 25 тыс. тонн российской нефти в Узбекистан, сообщает Sputnik Казахстан.Российская нефть пойдет транзитом через территорию Казахстана в Узбекистан по маршруту Омск — Павлодар — Шымкент — нефтеналивная эстакада Шагыр (налив в железнодорожные цистерны).Транспортировка сырья осуществляется в соответствии с графиком поставок, утвержденным министерством энергетики Казахстана.В 2023 году ожидаемый объем транзита российской нефти в Узбекистан по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" составит 250 тыс. тонн.Читайте также:

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