https://uz.sputniknews.ru/20230328/rossiyskuyu-neft-otpravyat-uzbekistan-33274203.html
Российскую нефть отправят в Узбекистан
Российскую нефть отправят в Узбекистан
Она пойдет транзитом через территорию Казахстана в Узбекистан по маршруту Омск — Павлодар — Шымкент — нефтеналивная эстакада Шагыр
2023-03-28T10:45+0500
2023-03-28T10:45+0500
2023-03-28T10:53+0500
экономика
узбекистан
россия
нефть
топливо
сырье
энергетика
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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. АО "КазТрансОйл" начало отгрузку 25 тыс. тонн российской нефти в Узбекистан, сообщает Sputnik Казахстан.Российская нефть пойдет транзитом через территорию Казахстана в Узбекистан по маршруту Омск — Павлодар — Шымкент — нефтеналивная эстакада Шагыр (налив в железнодорожные цистерны).Транспортировка сырья осуществляется в соответствии с графиком поставок, утвержденным министерством энергетики Казахстана.В 2023 году ожидаемый объем транзита российской нефти в Узбекистан по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" составит 250 тыс. тонн.Читайте также:
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узбекистан россия казахстан нефть топливо сырье отгрузка транзит нефтепровод поставки
узбекистан россия казахстан нефть топливо сырье отгрузка транзит нефтепровод поставки
Российскую нефть отправят в Узбекистан
10:45 28.03.2023 (обновлено: 10:53 28.03.2023)
Она пойдет транзитом через территорию Казахстана в Узбекистан по маршруту Омск — Павлодар — Шымкент — нефтеналивная эстакада Шагыр.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik.
АО "КазТрансОйл" начало отгрузку 25 тыс. тонн российской нефти в Узбекистан, сообщает
Sputnik Казахстан.
Российская нефть пойдет транзитом через территорию Казахстана в Узбекистан по маршруту Омск — Павлодар — Шымкент — нефтеналивная эстакада Шагыр (налив в железнодорожные цистерны).
Транспортировка сырья осуществляется в соответствии с графиком поставок, утвержденным министерством энергетики Казахстана.
В 2023 году ожидаемый объем транзита российской нефти в Узбекистан по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" составит 250 тыс. тонн.