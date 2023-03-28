https://uz.sputniknews.ru/20230328/v-tashkente-otkrylas-vystavka-uzfood-2023-foto-video-33282645.html

В Ташкенте открылась выставка UzFood-2023 — фото и видео

В Ташкенте открылась выставка UzFood-2023 — фото и видео

Свою продукцию здесь представляют более 280 компаний из 26 стран

2023-03-28T13:14+0500

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. В столичном "Узэкспоцентре" открылась Международная выставка "Продукты питания, ингредиенты и технологии производства — UzFood-2023", сообщает корреспондент Sputnik.Такие регионы России, как Омская, Калининградская, Пензенская области, Алтайский край, Башкортостан участвуют с коллективным стендом. Они предлагают широкий ассортимент оборудования — для сыроделия, клининговое, упаковочное, хлебопекарное и другое. А также разнообразие готовой продукции — кондитерские и мясные изделия, хлопья, крупы, макароны, муку, натуральный мед и т.д.В этом году на выставке свою продукцию представляют свыше 280 компаний из 26 стран: Австрия, Азербайджан, Афганистан, Беларусь, Болгария, Германия, Индия, Индонезия, Иран, Италия, Казахстан, Китай, Южная Корея, Латвия, Литва, Малайзия, Нидерланды, ОАЭ, Пакистан, Польша, Россия, США, Турция, Узбекистан, Франция, Шри-Ланка.По количеству участников UzFood-2023 превзошла показатели прошлого года в полтора раза. Площадь экспозиции увеличили более чем на 60 %. Постоянные участники составляют 60 % от общего количества экспонентов, 40 % — участвуют впервые.Выставка продлится до 30 марта.Читайте также:

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