https://uz.sputniknews.ru/20230328/v-tashkente-otkrylas-vystavka-uzfood-2023-foto-video-33282645.html
В Ташкенте открылась выставка UzFood-2023 — фото и видео
В Ташкенте открылась выставка UzFood-2023 — фото и видео
Свою продукцию здесь представляют более 280 компаний из 26 стран
2023-03-28T13:14+0500
2023-03-28T13:14+0500
2023-03-28T13:17+0500
общество
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. В столичном "Узэкспоцентре" открылась Международная выставка "Продукты питания, ингредиенты и технологии производства — UzFood-2023", сообщает корреспондент Sputnik.Такие регионы России, как Омская, Калининградская, Пензенская области, Алтайский край, Башкортостан участвуют с коллективным стендом. Они предлагают широкий ассортимент оборудования — для сыроделия, клининговое, упаковочное, хлебопекарное и другое. А также разнообразие готовой продукции — кондитерские и мясные изделия, хлопья, крупы, макароны, муку, натуральный мед и т.д.В этом году на выставке свою продукцию представляют свыше 280 компаний из 26 стран: Австрия, Азербайджан, Афганистан, Беларусь, Болгария, Германия, Индия, Индонезия, Иран, Италия, Казахстан, Китай, Южная Корея, Латвия, Литва, Малайзия, Нидерланды, ОАЭ, Пакистан, Польша, Россия, США, Турция, Узбекистан, Франция, Шри-Ланка.По количеству участников UzFood-2023 превзошла показатели прошлого года в полтора раза. Площадь экспозиции увеличили более чем на 60 %. Постоянные участники составляют 60 % от общего количества экспонентов, 40 % — участвуют впервые.Выставка продлится до 30 марта.Читайте также:
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Рамиз Бахтияров
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MIA „Rosiya Segodnya“
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg
узбекистан россия uzfood-2023 узэкспоцентр оборудование экспоненты участники готовая продукция компании страны продукты питания ингредиенты технологии производства кондитерские изделия крупы макароны мука мед мясные изделия
узбекистан россия uzfood-2023 узэкспоцентр оборудование экспоненты участники готовая продукция компании страны продукты питания ингредиенты технологии производства кондитерские изделия крупы макароны мука мед мясные изделия
В Ташкенте открылась выставка UzFood-2023 — фото и видео
13:14 28.03.2023 (обновлено: 13:17 28.03.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Свою продукцию представляют более 280 компаний из 26 стран. В этом году участников в полтора раза больше, чем в 2022-ом.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. В столичном "Узэкспоцентре" открылась Международная выставка "Продукты питания, ингредиенты и технологии производства — UzFood-2023", сообщает корреспондент Sputnik.
Такие регионы России, как Омская, Калининградская, Пензенская области, Алтайский край, Башкортостан участвуют с коллективным стендом. Они предлагают широкий ассортимент оборудования — для сыроделия, клининговое, упаковочное, хлебопекарное и другое. А также разнообразие готовой продукции — кондитерские и мясные изделия, хлопья, крупы, макароны, муку, натуральный мед и т.д.
В этом году на выставке свою продукцию представляют свыше 280 компаний из 26 стран: Австрия, Азербайджан, Афганистан, Беларусь, Болгария, Германия, Индия, Индонезия, Иран, Италия, Казахстан, Китай, Южная Корея, Латвия, Литва, Малайзия, Нидерланды, ОАЭ, Пакистан, Польша, Россия, США, Турция, Узбекистан, Франция, Шри-Ланка.
По количеству участников UzFood-2023 превзошла показатели прошлого года в полтора раза. Площадь экспозиции увеличили более чем на 60 %. Постоянные участники составляют 60 % от общего количества экспонентов, 40 % — участвуют впервые.
Выставка продлится до 30 марта.