https://uz.sputniknews.ru/20230328/za-rubezhom-otkroyut-uchastki-dlya-provedeniya-referenduma-33272419.html
Для граждан Узбекистана откроют участки для голосования за рубежом
Для граждан Узбекистана откроют участки для голосования за рубежом
Участки референдума организуют в 39 странах.
2023-03-28T10:17+0500
2023-03-28T10:17+0500
2023-03-28T11:14+0500
общество
узбекистан
цик узбекистана
референдум
участие
граждане
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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. На заседании ЦИК Узбекистана приняли решение создать при дипломатических и иных представительствах республики в зарубежных странах 55 участков для голосования, сообщили корреспонденту Sputnik в Центризбиркоме.Их закрепят за 14-м Ташкентским городским избирательным округом.Участки для голосования откроют в 39 странах. В России они появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске и Владивостоке.При этом во всех мероприятиях, связанных с подготовкой и проведением референдума, имеют право участвовать наблюдатели от других стран и международных организаций, а также представители СМИ. Их аккредитует Центральная избирательная комиссия.Участники заседания приняли решение об аккредитации наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ для участия в референдуме по поправкам к Конституции. Он пройдет 30 апреля 2023 года.Кроме того, обсудили аккредитацию представителей ряда локальных СМИ.Читайте также :
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узбекистан цик референдум участки зарубежные страны
узбекистан цик референдум участки зарубежные страны
Для граждан Узбекистана откроют участки для голосования за рубежом
10:17 28.03.2023 (обновлено: 11:14 28.03.2023)
Участки референдума организуют в 39 странах. По числу городов, где они появятся, лидирует Россия.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. На заседании ЦИК Узбекистана приняли решение создать при дипломатических и иных представительствах республики в зарубежных странах 55 участков для голосования, сообщили корреспонденту Sputnik в Центризбиркоме.
Их закрепят за 14-м Ташкентским городским избирательным округом.
Участки для голосования откроют в 39 странах. В России они появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске и Владивостоке.
При этом во всех мероприятиях, связанных с подготовкой и проведением референдума, имеют право участвовать наблюдатели от других стран и международных организаций, а также представители СМИ. Их аккредитует Центральная избирательная комиссия.
Участники заседания приняли решение об аккредитации наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ для участия в референдуме по поправкам к Конституции. Он пройдет 30 апреля 2023 года.
Кроме того, обсудили аккредитацию представителей ряда локальных СМИ.