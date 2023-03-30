https://uz.sputniknews.ru/20230330/konflikt-vokrug-kievo-pecherskoy-lavry-ne-utixaet---podrobnosti-33378114.html

Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры не утихает - подробности

Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры не утихает - подробности

Монахи отказываются покидать обитель и идти на компромиссы с украинскими властями и раскольниками. 30.03.2023, Sputnik Узбекистан

2023-03-30T18:58+0500

2023-03-30T18:58+0500

2023-03-30T18:58+0500

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ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik. Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры продолжается. Монахи, укрывшиеся в обители, отказываются покинуть монастырь и передать одну из главных святынь на Украине раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает РИА Новости.Верующие, окружившие лавру, не пустили на территорию членов комиссии по вопросам приема-передачи имущества объектов, находящихся в пользовании Киево-Печерской лаврой канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Правоохранители отказались вмешиваться в ситуацию. Комиссия была вынуждена уехать, не приступив к работе.Ранее в четверг наместник лавры заявил, что не пустит членов комиссии заповедника на территорию монастыря, пока не будет соответствующего решения суда. Министерство культуры Украины обратилось в полицию из-за "неизвестных", помешавших комиссии проникнуть на территорию лавры.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался после уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке. Министерство потребовало от монахов покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.Между тем, киевские суды берут самоотвод, не желая рассматривать конфликт и решать судьбу обители.Советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла заявил, что монахи сохраняют верность УПЦ и отказываются переходить в раскольническую церковь.Свое осуждение действий украинских властей и поддержку монахов Киево-Печерской лавры уже выразили представители Кремля, Русской Православной церкви, МИД России и другие официальные лица, общественные и религиозные деятели.Читайте также: Медведчук: Зеленский отбирает у украинцев веру

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