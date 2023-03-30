https://uz.sputniknews.ru/20230330/shavkat-mirzieev-rabochim-vizitom-pribyl-karakalpakstan-33345714.html
Шавкат Мирзиёев с рабочим визитом прибыл в Каракалпакстан
Шавкат Мирзиёев с рабочим визитом прибыл в Каракалпакстан
Президент примет участие, в частности, в запуске новых предприятий
2023-03-30T11:40+0500
2023-03-30T11:40+0500
2023-03-30T12:15+0500
политика
узбекистан
каракалпакстан
шавкат мирзиёев
визит
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочей поездкой в Каракалпакстан, сообщает пресс-служба главы государства.Цель визита — ознакомиться с ходом социально-экономического развития региона.В частности, планируют запуск новых предприятий, а также определят приоритеты развития промышленности в республике.Кроме того, президент встретится с молодежью, ознакомится с жизнью махалли и примет участие в культурных мероприятиях.Читайте также:
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узбекистан каракалпакстан рабочий визит поездка президент шавкат мирзиёев предприятия социально-экономическое развитие промышленность молодежь махалля
узбекистан каракалпакстан рабочий визит поездка президент шавкат мирзиёев предприятия социально-экономическое развитие промышленность молодежь махалля
Шавкат Мирзиёев с рабочим визитом прибыл в Каракалпакстан
11:40 30.03.2023 (обновлено: 12:15 30.03.2023)
Президент примет участие, в частности, в запуске новых предприятий.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочей поездкой в Каракалпакстан, сообщает
пресс-служба главы государства.
Цель визита — ознакомиться с ходом социально-экономического развития региона.
В частности, планируют запуск новых предприятий, а также определят приоритеты развития промышленности в республике.
Кроме того, президент встретится с молодежью, ознакомится с жизнью махалли и примет участие в культурных мероприятиях.