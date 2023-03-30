https://uz.sputniknews.ru/20230330/shavkat-mirzieev-rabochim-vizitom-pribyl-karakalpakstan-33345714.html

Шавкат Мирзиёев с рабочим визитом прибыл в Каракалпакстан

Шавкат Мирзиёев с рабочим визитом прибыл в Каракалпакстан

Президент примет участие, в частности, в запуске новых предприятий

2023-03-30T11:40+0500

2023-03-30T11:40+0500

2023-03-30T12:15+0500

политика

узбекистан

каракалпакстан

шавкат мирзиёев

визит

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочей поездкой в Каракалпакстан, сообщает пресс-служба главы государства.Цель визита — ознакомиться с ходом социально-экономического развития региона.В частности, планируют запуск новых предприятий, а также определят приоритеты развития промышленности в республике.Кроме того, президент встретится с молодежью, ознакомится с жизнью махалли и примет участие в культурных мероприятиях.Читайте также:

узбекистан

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