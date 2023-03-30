Теперь произведения искусства Узбекистана можно купить из любой точки мира
© ART VERNISSAGEART VERNISSAGE проведет первый аукцион
© ART VERNISSAGE
В столице открылся аукционный дом — ART VERNISSAGE. 24 апреля он впервые выставит на продажу картины художников, которые творили в Узбекистане в разные годы.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В марте в Ташкенте открылся первый аукционный дом. Уже в апреле здесь выставят на продажу произведения художников, которые творили в Узбекистане в разные годы. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал директор компании ART VERNISSAGE Шавкат Султанов.
© ART VERNISSAGEART VERNISSAGE проведет первый аукцион
ART VERNISSAGE проведет первый аукцион
© ART VERNISSAGE
На аукционе представят 23 работы таких художников, как Виктор Уфимцев, Александр Николаев (Усто Мумин), Урал Тансикбоев.
Их оценку проводили в два этапа. При этом учитывали мировой опыт и национальное законодательство.
© ART VERNISSAGEART VERNISSAGE проведет первый аукцион
ART VERNISSAGE проведет первый аукцион
© ART VERNISSAGE
Сначала ведущие эксперты-искусствоведы республики проверили произведения на подлинность и определили их художественную ценность.
На втором этапе они подготовили отчеты об оценке по каждой работе.
Все картины, выставленные на аукцион, застрахованы, отметил Шавкат Султанов.
"На протяжении многих лет художественный рынок в Узбекистане не развивался и не формировался из-за отсутствия методов оценки произведений искусства и оценочных организаций. В результате многие талантливые молодые люди, будущие художники, скульпторы работают в других сферах", — рассказал Шавкат Султанов.
У аукционного дома есть онлайн-платформа на 4 языках: узбекском, русском, английском, китайском. Посмотреть и купить, выставленные картины можно через эту платформу из любой точки мира.
Аукционный дом включает в себя в том числе компанию, которая занимается оценкой произведений искусства и художественную галерею.
© ART VERNISSAGEART VERNISSAGE проведет первый аукцион
ART VERNISSAGE проведет первый аукцион
© ART VERNISSAGE
Кроме того, здесь создали лабораторию, в которой проводят технологическую экспертизу предметов искусства.
В будущем на аукцион планируют выставлять работы как мировых художников, хранящиеся в музеях и частных коллекциях Узбекистана, так и произведения начинающих авторов.
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