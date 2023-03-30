Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Узбекская керамика. - Sputnik Узбекистан, 1920
Культура
https://uz.sputniknews.ru/20230330/teper-proizvedeniya-iskusstva-uzbekistana-mozhno-kupit-iz-lyuboy-tochki-mira-33374418.html
Теперь произведения искусства Узбекистана можно купить из любой точки мира
Теперь произведения искусства Узбекистана можно купить из любой точки мира
В стране открылся аукционный дом — ART VERNISSAGE. 24 апреля он впервые выставит на продажу картины художников, которые творили в Узбекистане.
2023-03-30T18:17+0500
2023-03-30T18:17+0500
культура
узбекистан
аукцион
картины
галерея
искусство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/1e/33372208_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_223601e35fad8dbcf831a7d55dfb0671.png
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В марте в Ташкенте открылся первый аукционный дом. Уже в апреле здесь выставят на продажу произведения художников, которые творили в Узбекистане в разные годы. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал директор компании ART VERNISSAGE Шавкат Султанов.На аукционе представят 23 работы таких художников, как Виктор Уфимцев, Александр Николаев (Усто Мумин), Урал Тансикбоев.Их оценку проводили в два этапа. При этом учитывали мировой опыт и национальное законодательство.Сначала ведущие эксперты-искусствоведы республики проверили произведения на подлинность и определили их художественную ценность.На втором этапе они подготовили отчеты об оценке по каждой работе.Все картины, выставленные на аукцион, застрахованы, отметил Шавкат Султанов. У аукционного дома есть онлайн-платформа на 4 языках: узбекском, русском, английском, китайском. Посмотреть и купить, выставленные картины можно через эту платформу из любой точки мира.Аукционный дом включает в себя в том числе компанию, которая занимается оценкой произведений искусства и художественную галерею.Кроме того, здесь создали лабораторию, в которой проводят технологическую экспертизу предметов искусства.В будущем на аукцион планируют выставлять работы как мировых художников, хранящиеся в музеях и частных коллекциях Узбекистана, так и произведения начинающих авторов.Читайте также:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/1e/33372208_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1a48d6fdc8f178ba551e6c3948131627.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан art vernissage аукционный дом продажа картины лаборатория оценка
узбекистан art vernissage аукционный дом продажа картины лаборатория оценка

Теперь произведения искусства Узбекистана можно купить из любой точки мира

18:17 30.03.2023
© ART VERNISSAGEART VERNISSAGE проведет первый аукцион
ART VERNISSAGE проведет первый аукцион - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2023
© ART VERNISSAGE
Подписаться на
НовостиTelegram
В столице открылся аукционный дом — ART VERNISSAGE. 24 апреля он впервые выставит на продажу картины художников, которые творили в Узбекистане в разные годы.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В марте в Ташкенте открылся первый аукционный дом. Уже в апреле здесь выставят на продажу произведения художников, которые творили в Узбекистане в разные годы. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал директор компании ART VERNISSAGE Шавкат Султанов.
© ART VERNISSAGEART VERNISSAGE проведет первый аукцион
ART VERNISSAGE проведет первый аукцион - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2023
ART VERNISSAGE проведет первый аукцион
© ART VERNISSAGE
На аукционе представят 23 работы таких художников, как Виктор Уфимцев, Александр Николаев (Усто Мумин), Урал Тансикбоев.
Их оценку проводили в два этапа. При этом учитывали мировой опыт и национальное законодательство.
© ART VERNISSAGEART VERNISSAGE проведет первый аукцион
ART VERNISSAGE проведет первый аукцион - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2023
ART VERNISSAGE проведет первый аукцион
© ART VERNISSAGE
Сначала ведущие эксперты-искусствоведы республики проверили произведения на подлинность и определили их художественную ценность.
На втором этапе они подготовили отчеты об оценке по каждой работе.
Все картины, выставленные на аукцион, застрахованы, отметил Шавкат Султанов.

"На протяжении многих лет художественный рынок в Узбекистане не развивался и не формировался из-за отсутствия методов оценки произведений искусства и оценочных организаций. В результате многие талантливые молодые люди, будущие художники, скульпторы работают в других сферах", — рассказал Шавкат Султанов.

У аукционного дома есть онлайн-платформа на 4 языках: узбекском, русском, английском, китайском. Посмотреть и купить, выставленные картины можно через эту платформу из любой точки мира.
Аукционный дом включает в себя в том числе компанию, которая занимается оценкой произведений искусства и художественную галерею.
© ART VERNISSAGEART VERNISSAGE проведет первый аукцион
ART VERNISSAGE проведет первый аукцион - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2023
ART VERNISSAGE проведет первый аукцион
© ART VERNISSAGE
Кроме того, здесь создали лабораторию, в которой проводят технологическую экспертизу предметов искусства.
В будущем на аукцион планируют выставлять работы как мировых художников, хранящиеся в музеях и частных коллекциях Узбекистана, так и произведения начинающих авторов.
Читайте также:
"Молодые художники должны стажироваться в России" — Акмаль Нур
Неизвестное станет известным: в Третьяковке покажут живопись и скульптуру XVII–XXI веков
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0