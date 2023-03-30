https://uz.sputniknews.ru/20230330/teper-proizvedeniya-iskusstva-uzbekistana-mozhno-kupit-iz-lyuboy-tochki-mira-33374418.html

Теперь произведения искусства Узбекистана можно купить из любой точки мира

Теперь произведения искусства Узбекистана можно купить из любой точки мира

В стране открылся аукционный дом — ART VERNISSAGE. 24 апреля он впервые выставит на продажу картины художников, которые творили в Узбекистане.

2023-03-30T18:17+0500

2023-03-30T18:17+0500

2023-03-30T18:17+0500

культура

узбекистан

аукцион

картины

галерея

искусство

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В марте в Ташкенте открылся первый аукционный дом. Уже в апреле здесь выставят на продажу произведения художников, которые творили в Узбекистане в разные годы. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал директор компании ART VERNISSAGE Шавкат Султанов.На аукционе представят 23 работы таких художников, как Виктор Уфимцев, Александр Николаев (Усто Мумин), Урал Тансикбоев.Их оценку проводили в два этапа. При этом учитывали мировой опыт и национальное законодательство.Сначала ведущие эксперты-искусствоведы республики проверили произведения на подлинность и определили их художественную ценность.На втором этапе они подготовили отчеты об оценке по каждой работе.Все картины, выставленные на аукцион, застрахованы, отметил Шавкат Султанов. У аукционного дома есть онлайн-платформа на 4 языках: узбекском, русском, английском, китайском. Посмотреть и купить, выставленные картины можно через эту платформу из любой точки мира.Аукционный дом включает в себя в том числе компанию, которая занимается оценкой произведений искусства и художественную галерею.Кроме того, здесь создали лабораторию, в которой проводят технологическую экспертизу предметов искусства.В будущем на аукцион планируют выставлять работы как мировых художников, хранящиеся в музеях и частных коллекциях Узбекистана, так и произведения начинающих авторов.Читайте также:

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