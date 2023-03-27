Неизвестное станет известным: в Третьяковке покажут живопись и скульптуру XVII–XXI веков
13:16 27.03.2023 (обновлено: 13:30 27.03.2023)
© Пресс-служба Третьяковской галереиВ Третьяковской галерее покажут живопись и скульптуру XVII–XXI веков
© Пресс-служба Третьяковской галереи
В экспозиции представят произведения как знаменитых, так и малоизвестных художников. Некоторые работы выставят впервые.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В Третьяковской галерее откроется выставка "Увидеть неизвестное. Живопись и скульптура XVII–XXI веков из фондов Третьяковской галереи".
Проект знакомит с работами как знаменитых, так и малоизвестных авторов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея.
Большинство из этих произведений хранятся в фондах и обычно увидеть их в основной экспозиции нельзя. А некоторые выставляются впервые.
© Пресс-служба Третьяковской галереиВ Третьяковской галерее покажут живопись и скульптуру XVII–XXI веков
© Пресс-служба Третьяковской галереи
В экспозиции — "архитектурные виды и изображения городов, интерьер, бытовой и исторический жанры".
"На выставке соседствуют работы Федора Алексеева и Василия Кандинского, Карла Бодри и Аристарха Лентулова, Наталии Гончаровой и Алексея Венецианова. Картины, близкие по сюжету, в силу временных различий отличаются по пластическому языку и цветовому решению", — рассказали в галерее.
В экспозиции представят различные темы. Например, детство. О нем — работы Дмитрия Левицкого, Василия Перова, Николая Богданова-Бельского.
На полотнах Николая Неврева и Василия Пукирева — семейные отношения.
© Пресс-служба Третьяковской галереиВ Третьяковской галерее покажут живопись и скульптуру XVII–XXI веков
© Пресс-служба Третьяковской галереи
Праздничные гуляния — на картинах Константина Маковского и Александра Шевченко.
Остросоциальные сюжеты — в проектах Гелия Коржева и Ирины Шевандроновой.
Московский быт ХVII века изобразили в своих работах Андрей Рябушкин и Григорий Седов.
Полотно Карла Гуна о трагических событиях Европы ХVI века.
Интерьерный жанр — в проектах Константина Истомина, Николая Андронова, Иллариона Голицына, Михаила Рогинского.
© Пресс-служба Третьяковской галереиВ Третьяковской галерее покажут живопись и скульптуру XVII–XXI веков
© Пресс-служба Третьяковской галереи
Скульптуру в экспозиции представляют художники ХVIII–ХХ веков — от Федота Шубина до Игоря Шелковского. Есть и редкие для выставок фарфоровые композиции Алексея Сотникова.
Выставка откроется 28 марта и продлится до 13 августа 2023 года.
Третьяковская галерея также готовится представить российскому зрителю полотна известных авангардистов из коллекции узбекистанских музеев.
Так, в этом году музей Савицкого совместно с Третьяковской галереей планируют провести выставку художника Алексея Моргунова, который был одним из первых авангардистов российского изобразительного искусства и сподвижником Казимира Малевича. Большая часть наследия художника хранится в Нукусе, и специалисты из Третьяковки помогут с реставрацией картин.
В планах двух музеев также провести выставку произведений Соломона Никритина и экспозицию "Путь на Восток", значительную часть которой будут составлять картины из собрания музея в Нукусе.
Напомним, в 2021 году Третьяковская галерея и Фонд развития культуры и искусства Узбекистана подписали договор о сотрудничестве.
В 2022-ом взаимодействие углубили и подписали дополнительное соглашение, которое предусматривает тесное сотрудничество с Государственным музеем искусств имени Савицкого в Нукусе.
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