Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Узбекская керамика. - Sputnik Узбекистан, 1920
Культура
https://uz.sputniknews.ru/20230327/neizvestnoe-stanet-izvestnym-tretyakovke-pokazhut-zhivopis-skulpturu-33247261.html
Неизвестное станет известным: в Третьяковке покажут живопись и скульптуру XVII–XXI веков
Неизвестное станет известным: в Третьяковке покажут живопись и скульптуру XVII–XXI веков
В экспозиции представят произведения как знаменитых, так и малоизвестных художников. Некоторые работы выставят впервые.
2023-03-27T13:16+0500
2023-03-27T13:30+0500
культура
узбекистан
россия
третьяковская галерея
картины
скульптура
выставка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/1b/33246362_0:72:675:452_1920x0_80_0_0_2fa2e3e3fa6f4c6fdf7d986f56fcd35a.jpg
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В Третьяковской галерее откроется выставка "Увидеть неизвестное. Живопись и скульптура XVII–XXI веков из фондов Третьяковской галереи".Проект знакомит с работами как знаменитых, так и малоизвестных авторов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея.Большинство из этих произведений хранятся в фондах и обычно увидеть их в основной экспозиции нельзя. А некоторые выставляются впервые. В экспозиции — "архитектурные виды и изображения городов, интерьер, бытовой и исторический жанры".В экспозиции представят различные темы. Например, детство. О нем — работы Дмитрия Левицкого, Василия Перова, Николая Богданова-Бельского. На полотнах Николая Неврева и Василия Пукирева — семейные отношения. Праздничные гуляния — на картинах Константина Маковского и Александра Шевченко. Остросоциальные сюжеты — в проектах Гелия Коржева и Ирины Шевандроновой.Московский быт ХVII века изобразили в своих работах Андрей Рябушкин и Григорий Седов.Полотно Карла Гуна о трагических событиях Европы ХVI века.Интерьерный жанр — в проектах Константина Истомина, Николая Андронова, Иллариона Голицына, Михаила Рогинского.Скульптуру в экспозиции представляют художники ХVIII–ХХ веков — от Федота Шубина до Игоря Шелковского. Есть и редкие для выставок фарфоровые композиции Алексея Сотникова.Выставка откроется 28 марта и продлится до 13 августа 2023 года.Третьяковская галерея также готовится представить российскому зрителю полотна известных авангардистов из коллекции узбекистанских музеев.Так, в этом году музей Савицкого совместно с Третьяковской галереей планируют провести выставку художника Алексея Моргунова, который был одним из первых авангардистов российского изобразительного искусства и сподвижником Казимира Малевича. Большая часть наследия художника хранится в Нукусе, и специалисты из Третьяковки помогут с реставрацией картин.В планах двух музеев также провести выставку произведений Соломона Никритина и экспозицию "Путь на Восток", значительную часть которой будут составлять картины из собрания музея в Нукусе.Напомним, в 2021 году Третьяковская галерея и Фонд развития культуры и искусства Узбекистана подписали договор о сотрудничестве.В 2022-ом взаимодействие углубили и подписали дополнительное соглашение, которое предусматривает тесное сотрудничество с Государственным музеем искусств имени Савицкого в Нукусе.Читайте также:
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/1b/33246362_0:9:675:515_1920x0_80_0_0_ed1eebdf4636c1d7506cdbec6164deab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия третьяковская галерея выставка картины живопись скульптура художники авангардисты картины скульптура узбекистан музей савицкого нукус алексей моргунов
россия третьяковская галерея выставка картины живопись скульптура художники авангардисты картины скульптура узбекистан музей савицкого нукус алексей моргунов

Неизвестное станет известным: в Третьяковке покажут живопись и скульптуру XVII–XXI веков

13:16 27.03.2023 (обновлено: 13:30 27.03.2023)
© Пресс-служба Третьяковской галереиВ Третьяковской галерее покажут живопись и скульптуру XVII–XXI веков
В Третьяковской галерее покажут живопись и скульптуру XVII–XXI веков - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.03.2023
© Пресс-служба Третьяковской галереи
Подписаться на
НовостиTelegram
В экспозиции представят произведения как знаменитых, так и малоизвестных художников. Некоторые работы выставят впервые.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В Третьяковской галерее откроется выставка "Увидеть неизвестное. Живопись и скульптура XVII–XXI веков из фондов Третьяковской галереи".
Проект знакомит с работами как знаменитых, так и малоизвестных авторов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея.
Большинство из этих произведений хранятся в фондах и обычно увидеть их в основной экспозиции нельзя. А некоторые выставляются впервые.
© Пресс-служба Третьяковской галереиВ Третьяковской галерее покажут живопись и скульптуру XVII–XXI веков
В Третьяковской галерее покажут живопись и скульптуру XVII–XXI веков - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.03.2023
© Пресс-служба Третьяковской галереи
В экспозиции — "архитектурные виды и изображения городов, интерьер, бытовой и исторический жанры".

"На выставке соседствуют работы Федора Алексеева и Василия Кандинского, Карла Бодри и Аристарха Лентулова, Наталии Гончаровой и Алексея Венецианова. Картины, близкие по сюжету, в силу временных различий отличаются по пластическому языку и цветовому решению", — рассказали в галерее.

В экспозиции представят различные темы. Например, детство. О нем — работы Дмитрия Левицкого, Василия Перова, Николая Богданова-Бельского.
На полотнах Николая Неврева и Василия Пукирева — семейные отношения.
© Пресс-служба Третьяковской галереиВ Третьяковской галерее покажут живопись и скульптуру XVII–XXI веков
В Третьяковской галерее покажут живопись и скульптуру XVII–XXI веков - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.03.2023
© Пресс-служба Третьяковской галереи
Праздничные гуляния — на картинах Константина Маковского и Александра Шевченко.
Остросоциальные сюжеты — в проектах Гелия Коржева и Ирины Шевандроновой.
Московский быт ХVII века изобразили в своих работах Андрей Рябушкин и Григорий Седов.
Полотно Карла Гуна о трагических событиях Европы ХVI века.
Интерьерный жанр — в проектах Константина Истомина, Николая Андронова, Иллариона Голицына, Михаила Рогинского.
© Пресс-служба Третьяковской галереиВ Третьяковской галерее покажут живопись и скульптуру XVII–XXI веков
В Третьяковской галерее покажут живопись и скульптуру XVII–XXI веков - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.03.2023
© Пресс-служба Третьяковской галереи
Скульптуру в экспозиции представляют художники ХVIII–ХХ веков — от Федота Шубина до Игоря Шелковского. Есть и редкие для выставок фарфоровые композиции Алексея Сотникова.
Выставка откроется 28 марта и продлится до 13 августа 2023 года.
Третьяковская галерея также готовится представить российскому зрителю полотна известных авангардистов из коллекции узбекистанских музеев.
Так, в этом году музей Савицкого совместно с Третьяковской галереей планируют провести выставку художника Алексея Моргунова, который был одним из первых авангардистов российского изобразительного искусства и сподвижником Казимира Малевича. Большая часть наследия художника хранится в Нукусе, и специалисты из Третьяковки помогут с реставрацией картин.
В планах двух музеев также провести выставку произведений Соломона Никритина и экспозицию "Путь на Восток", значительную часть которой будут составлять картины из собрания музея в Нукусе.
Напомним, в 2021 году Третьяковская галерея и Фонд развития культуры и искусства Узбекистана подписали договор о сотрудничестве.
В 2022-ом взаимодействие углубили и подписали дополнительное соглашение, которое предусматривает тесное сотрудничество с Государственным музеем искусств имени Савицкого в Нукусе.
Читайте также:
Какие выставки Третьяковская галерея проведет совместно с нукусским музеем
Валдис Пельш снял документальный фильм о коллекции нукусского музея
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0