https://uz.sputniknews.ru/20230327/neizvestnoe-stanet-izvestnym-tretyakovke-pokazhut-zhivopis-skulpturu-33247261.html

Неизвестное станет известным: в Третьяковке покажут живопись и скульптуру XVII–XXI веков

Неизвестное станет известным: в Третьяковке покажут живопись и скульптуру XVII–XXI веков

В экспозиции представят произведения как знаменитых, так и малоизвестных художников. Некоторые работы выставят впервые.

2023-03-27T13:16+0500

2023-03-27T13:16+0500

2023-03-27T13:30+0500

культура

узбекистан

россия

третьяковская галерея

картины

скульптура

выставка

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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В Третьяковской галерее откроется выставка "Увидеть неизвестное. Живопись и скульптура XVII–XXI веков из фондов Третьяковской галереи".Проект знакомит с работами как знаменитых, так и малоизвестных авторов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея.Большинство из этих произведений хранятся в фондах и обычно увидеть их в основной экспозиции нельзя. А некоторые выставляются впервые. В экспозиции — "архитектурные виды и изображения городов, интерьер, бытовой и исторический жанры".В экспозиции представят различные темы. Например, детство. О нем — работы Дмитрия Левицкого, Василия Перова, Николая Богданова-Бельского. На полотнах Николая Неврева и Василия Пукирева — семейные отношения. Праздничные гуляния — на картинах Константина Маковского и Александра Шевченко. Остросоциальные сюжеты — в проектах Гелия Коржева и Ирины Шевандроновой.Московский быт ХVII века изобразили в своих работах Андрей Рябушкин и Григорий Седов.Полотно Карла Гуна о трагических событиях Европы ХVI века.Интерьерный жанр — в проектах Константина Истомина, Николая Андронова, Иллариона Голицына, Михаила Рогинского.Скульптуру в экспозиции представляют художники ХVIII–ХХ веков — от Федота Шубина до Игоря Шелковского. Есть и редкие для выставок фарфоровые композиции Алексея Сотникова.Выставка откроется 28 марта и продлится до 13 августа 2023 года.Третьяковская галерея также готовится представить российскому зрителю полотна известных авангардистов из коллекции узбекистанских музеев.Так, в этом году музей Савицкого совместно с Третьяковской галереей планируют провести выставку художника Алексея Моргунова, который был одним из первых авангардистов российского изобразительного искусства и сподвижником Казимира Малевича. Большая часть наследия художника хранится в Нукусе, и специалисты из Третьяковки помогут с реставрацией картин.В планах двух музеев также провести выставку произведений Соломона Никритина и экспозицию "Путь на Восток", значительную часть которой будут составлять картины из собрания музея в Нукусе.Напомним, в 2021 году Третьяковская галерея и Фонд развития культуры и искусства Узбекистана подписали договор о сотрудничестве.В 2022-ом взаимодействие углубили и подписали дополнительное соглашение, которое предусматривает тесное сотрудничество с Государственным музеем искусств имени Савицкого в Нукусе.Читайте также:

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