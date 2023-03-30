https://uz.sputniknews.ru/20230330/turoperatory-oteli-perevozchiki-poluchat-lgoty-pri-vvoze-avtosredstv-mirzieev-33342719.html

Туроператоры, отели и перевозчики получат льготы при ввозе автосредств — Мирзиёев

Туроператоры, отели и перевозчики получат льготы при ввозе автосредств — Мирзиёев

Разрешат также проезд туристических автобусов через Камчикский и Джизакский перевалы, по Чимгану и Чарваку

2023-03-30T10:17+0500

2023-03-30T10:17+0500

2023-03-30T10:29+0500

туризм

узбекистан

шавкат мирзиёев

совещание

видеоселекторное совещание

туроператоры

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное вопросам повышения туристического потенциала Узбекистана, сообщает пресс-служба главы государства.Туроператоры, отели и перевозчики получат таможенные льготы при ввозе автотранспортных средств с 10-ю и более сидениями.Также в 2023 году приобретут 8 электричек.Кроме того, разрешат проезд туристических автобусов через Камчикский и Джизакский перевалы, по Чимгану и Чарваку.Количество иностранных туристов, посетивших Узбекистан в 2022 году, увеличилось в 3 раза по сравнению с 2021-м. Экспорт отрасли составил $1 млрд 600 млн.В этом году планируют привлечь 7 млн ​​иностранных и 15 млн внутренних туристов, а также увеличить экспорт отрасли до $2,5 млрд.Читайте также:

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