https://uz.sputniknews.ru/20230330/turoperatory-oteli-perevozchiki-poluchat-lgoty-pri-vvoze-avtosredstv-mirzieev-33342719.html
Туроператоры, отели и перевозчики получат льготы при ввозе автосредств — Мирзиёев
Туроператоры, отели и перевозчики получат льготы при ввозе автосредств — Мирзиёев
Разрешат также проезд туристических автобусов через Камчикский и Джизакский перевалы, по Чимгану и Чарваку
2023-03-30T10:17+0500
2023-03-30T10:17+0500
2023-03-30T10:29+0500
туризм
узбекистан
шавкат мирзиёев
совещание
видеоселекторное совещание
туроператоры
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное вопросам повышения туристического потенциала Узбекистана, сообщает пресс-служба главы государства.Туроператоры, отели и перевозчики получат таможенные льготы при ввозе автотранспортных средств с 10-ю и более сидениями.Также в 2023 году приобретут 8 электричек.Кроме того, разрешат проезд туристических автобусов через Камчикский и Джизакский перевалы, по Чимгану и Чарваку.Количество иностранных туристов, посетивших Узбекистан в 2022 году, увеличилось в 3 раза по сравнению с 2021-м. Экспорт отрасли составил $1 млрд 600 млн.В этом году планируют привлечь 7 млн иностранных и 15 млн внутренних туристов, а также увеличить экспорт отрасли до $2,5 млрд.Читайте также:
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узбекистан президент шавкат мирзиёев туризм туристы туроператоры отели перевозчики таможенные льготы электрички камчикский перевал джизакский перевал чимган чарвак
узбекистан президент шавкат мирзиёев туризм туристы туроператоры отели перевозчики таможенные льготы электрички камчикский перевал джизакский перевал чимган чарвак
Туроператоры, отели и перевозчики получат льготы при ввозе автосредств — Мирзиёев
10:17 30.03.2023 (обновлено: 10:29 30.03.2023)
Разрешат также проезд туристических автобусов через Камчикский и Джизакский перевалы, по Чимгану и Чарваку.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное вопросам повышения туристического потенциала Узбекистана, сообщает
пресс-служба главы государства.
Туроператоры, отели и перевозчики получат таможенные льготы при ввозе автотранспортных средств с 10-ю и более сидениями.
Также в 2023 году приобретут 8 электричек.
Кроме того, разрешат проезд туристических автобусов через Камчикский и Джизакский перевалы, по Чимгану и Чарваку.
Количество иностранных туристов, посетивших Узбекистан в 2022 году, увеличилось в 3 раза по сравнению с 2021-м. Экспорт отрасли составил $1 млрд 600 млн.
В этом году планируют привлечь 7 млн иностранных и 15 млн внутренних туристов, а также увеличить экспорт отрасли до $2,5 млрд.