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Когда лучше путешествовать по Узбекистану – шпаргалка для туриста
Когда лучше путешествовать по Узбекистану – шпаргалка для туриста
Сочные летние арбузы, весенний праздник Навруз, осенние фрукты и овощи, зимние дыни — солнечный Узбекистан прекрасен круглый год
2023-03-31T22:00+0500
2023-03-31T22:00+0500
туризм
узбекистан
туристы
путешествие
осень
зима
весна
экскурсия
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Сочные арбузы и дыни, вкусная клубника, ароматный плов и шашлык, катание на верблюдах и горные походы, прогулки по улочкам древних городов и ночевки в пустыне под бесконечным звездным небом – все это Узбекистан!Когда лучше путешествовать по стране — расскажет Sputnik.Многие считают, что лучшим сезоном для путешествия является осень: сентябрь или октябрь. В это время обычно тепло и комфортно, температура колеблется от 14 до 30°C. Еще один аргумент в пользу осени — это время урожая. Именно осенью на рынках Узбекистана можно увидеть горы вкусных фруктов и овощей. Каждый продавец будет рад предложить вам их попробовать, а при покупке сделает скидку. И только в Узбекистане в ответ на "Рахмат!" — "Спасибо!", вы услышите "Сог булинг!", что означает "Будьте здоровы!"Кроме того, ранней осенью достаточно длинный световой день, поэтому можно многое успеть посмотреть.Весной Узбекистан не менее прекрасен, особенно в апреле-мае. В это время страна превращается в цветущий сад, в воздухе витает аромат цветов и фруктов.Этот сезон отлично подходит для экскурсий по городам, в которых ощущается дыхание древности. Стоит посетить, например, Ташкент, Самарканд, Бухару, Хиву, Коканд, Маргилан, а также одно из древнейших поселений Ферганской долины – Чуст.Праздник Навруз — это отдельный повод приехать в Узбекистан именно весной. В эти дни по всей стране проходят различные фестивали, выставки, акции, конкурсы и многое другое. Каждый может принять в них участие, а также попробовать такие вкусные национальные блюда, как сумаляк, кук самса, кук чучвара, медовый хворост.Лето в Узбекистане тоже красивое, но бывает очень жарким. С конца июня по август температура воздуха здесь более 40 градусов по Цельсию. При этом хорошо запланировать поездки в горы, санатории, на живописные озера и водопады.Зима в Узбекистане не считается туристическим сезоном, бывают дожди, снег и пасмурная погода. Однако температура остается комфортной и в это время года. Здесь будет интересно любителям лыжного туризма, узбекской национальной кухни — все блюда ароматные, сытные и вкусные. А дыни зимой еще слаще, чем осенью.Читайте также:
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узбекистан туризм туристы путешествие зима весна лето осень ташкент самарканд бухара хива коканд маргилан навруз национальные блюда сумаляк кук самса кук чучвара хворост арбуз дыня фрукты овощи
узбекистан туризм туристы путешествие зима весна лето осень ташкент самарканд бухара хива коканд маргилан навруз национальные блюда сумаляк кук самса кук чучвара хворост арбуз дыня фрукты овощи

Когда лучше путешествовать по Узбекистану – шпаргалка для туриста

22:00 31.03.2023
© unsplash.com/Baqbergen AtabayevДобро пожаловать в Узбекистан
Добро пожаловать в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2023
© unsplash.com/Baqbergen Atabayev
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Сочные летние арбузы, весенний праздник Навруз, осенние фрукты и овощи, зимние дыни — солнечный Узбекистан прекрасен круглый год.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Сочные арбузы и дыни, вкусная клубника, ароматный плов и шашлык, катание на верблюдах и горные походы, прогулки по улочкам древних городов и ночевки в пустыне под бесконечным звездным небом – все это Узбекистан!
Когда лучше путешествовать по стране — расскажет Sputnik.
© Sputnik/Зафар ХалиловТашкентская телебашня осенью.
Ташкентская телебашня осенью. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2023
Ташкентская телебашня осенью.
© Sputnik/Зафар Халилов
Многие считают, что лучшим сезоном для путешествия является осень: сентябрь или октябрь. В это время обычно тепло и комфортно, температура колеблется от 14 до 30°C. Еще один аргумент в пользу осени — это время урожая. Именно осенью на рынках Узбекистана можно увидеть горы вкусных фруктов и овощей. Каждый продавец будет рад предложить вам их попробовать, а при покупке сделает скидку. И только в Узбекистане в ответ на "Рахмат!" — "Спасибо!", вы услышите "Сог булинг!", что означает "Будьте здоровы!"
© Sputnik / Дилислом ОтабековФрукты на рынке в Ташкенте
Фрукты на рынке в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2023
Фрукты на рынке в Ташкенте
© Sputnik / Дилислом Отабеков
Кроме того, ранней осенью достаточно длинный световой день, поэтому можно многое успеть посмотреть.
Весной Узбекистан не менее прекрасен, особенно в апреле-мае. В это время страна превращается в цветущий сад, в воздухе витает аромат цветов и фруктов.
© Sputnik / Рамиз БахтияровВесна в Ташкенте
Весна в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2023
Весна в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Этот сезон отлично подходит для экскурсий по городам, в которых ощущается дыхание древности. Стоит посетить, например, Ташкент, Самарканд, Бухару, Хиву, Коканд, Маргилан, а также одно из древнейших поселений Ферганской долины – Чуст.
© Foto / Ирина ПасхинаПлощадь Регистан, Самарканд
Площадь Регистан, Самарканд - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2023
Площадь Регистан, Самарканд
© Foto / Ирина Пасхина
Праздник Навруз — это отдельный повод приехать в Узбекистан именно весной. В эти дни по всей стране проходят различные фестивали, выставки, акции, конкурсы и многое другое. Каждый может принять в них участие, а также попробовать такие вкусные национальные блюда, как сумаляк, кук самса, кук чучвара, медовый хворост.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ парке "Янги Узбекистон" состоялись торжества по случаю Навруза.
В парке Янги Узбекистон состоялись торжества по случаю Навруза. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2023
В парке "Янги Узбекистон" состоялись торжества по случаю Навруза.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Лето в Узбекистане тоже красивое, но бывает очень жарким. С конца июня по август температура воздуха здесь более 40 градусов по Цельсию. При этом хорошо запланировать поездки в горы, санатории, на живописные озера и водопады.
© unsplash.com/Artem BryzgalovБольшой Чимган, Узбекистан
Большой Чимган, Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2023
Большой Чимган, Узбекистан
© unsplash.com/Artem Bryzgalov
Зима в Узбекистане не считается туристическим сезоном, бывают дожди, снег и пасмурная погода. Однако температура остается комфортной и в это время года. Здесь будет интересно любителям лыжного туризма, узбекской национальной кухни — все блюда ароматные, сытные и вкусные. А дыни зимой еще слаще, чем осенью.
© Русский дом в ТашкентеСолнечная морозная погода в Ташкенте.
Солнечная морозная погода в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2023
Солнечная морозная погода в Ташкенте.
© Русский дом в Ташкенте
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