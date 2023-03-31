https://uz.sputniknews.ru/20230331/kogda-luchshe-ehat-puteshestvovat-po-uzbekistanu-shpargalka-dlya-turista-33407467.html

Когда лучше путешествовать по Узбекистану – шпаргалка для туриста

Когда лучше путешествовать по Узбекистану – шпаргалка для туриста

Сочные летние арбузы, весенний праздник Навруз, осенние фрукты и овощи, зимние дыни — солнечный Узбекистан прекрасен круглый год

2023-03-31T22:00+0500

2023-03-31T22:00+0500

2023-03-31T22:00+0500

туризм

узбекистан

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весна

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Сочные арбузы и дыни, вкусная клубника, ароматный плов и шашлык, катание на верблюдах и горные походы, прогулки по улочкам древних городов и ночевки в пустыне под бесконечным звездным небом – все это Узбекистан!Когда лучше путешествовать по стране — расскажет Sputnik.Многие считают, что лучшим сезоном для путешествия является осень: сентябрь или октябрь. В это время обычно тепло и комфортно, температура колеблется от 14 до 30°C. Еще один аргумент в пользу осени — это время урожая. Именно осенью на рынках Узбекистана можно увидеть горы вкусных фруктов и овощей. Каждый продавец будет рад предложить вам их попробовать, а при покупке сделает скидку. И только в Узбекистане в ответ на "Рахмат!" — "Спасибо!", вы услышите "Сог булинг!", что означает "Будьте здоровы!"Кроме того, ранней осенью достаточно длинный световой день, поэтому можно многое успеть посмотреть.Весной Узбекистан не менее прекрасен, особенно в апреле-мае. В это время страна превращается в цветущий сад, в воздухе витает аромат цветов и фруктов.Этот сезон отлично подходит для экскурсий по городам, в которых ощущается дыхание древности. Стоит посетить, например, Ташкент, Самарканд, Бухару, Хиву, Коканд, Маргилан, а также одно из древнейших поселений Ферганской долины – Чуст.Праздник Навруз — это отдельный повод приехать в Узбекистан именно весной. В эти дни по всей стране проходят различные фестивали, выставки, акции, конкурсы и многое другое. Каждый может принять в них участие, а также попробовать такие вкусные национальные блюда, как сумаляк, кук самса, кук чучвара, медовый хворост.Лето в Узбекистане тоже красивое, но бывает очень жарким. С конца июня по август температура воздуха здесь более 40 градусов по Цельсию. При этом хорошо запланировать поездки в горы, санатории, на живописные озера и водопады.Зима в Узбекистане не считается туристическим сезоном, бывают дожди, снег и пасмурная погода. Однако температура остается комфортной и в это время года. Здесь будет интересно любителям лыжного туризма, узбекской национальной кухни — все блюда ароматные, сытные и вкусные. А дыни зимой еще слаще, чем осенью.Читайте также:

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