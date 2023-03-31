https://uz.sputniknews.ru/20230331/lukashenko-boevye-deystviya-na-ukraine-nujno-prekratit--33400619.html
Лукашенко: боевые действия на Украине нужно прекратить
Лукашенко: боевые действия на Украине нужно прекратить
Боевые действия нужно прекратить, чтобы не началась дальнейшая эскалация конфликта. 31.03.2023, Sputnik Узбекистан
2023-03-31T14:07+0500
2023-03-31T14:07+0500
2023-03-31T14:30+0500
политика
александр лукашенко
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запад
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Боевые действия на Украине нужно прекратить и объявить перемирие, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в обращении народу и парламенту. Об этом сообщает РИА Новости.При этом глава Беларуси отметил, если западные страны попытаются использовать перемирие для каких-то своих целей, то российской армии придется ответить на эти действия, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.Напомним, Москва несколько раз предлагала провести мирные переговоры, однако Киев на законодательном уровне запретил их. Читайте также:МИД КНР: украинский кризис подошёл к критическому моменту"Коммерсанты на крови требуют продолжения банкета" — Медведчук о зерновой сделке
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александр лукашенко, беларусь, украина, запад
александр лукашенко, беларусь, украина, запад
Лукашенко: боевые действия на Украине нужно прекратить
14:07 31.03.2023 (обновлено: 14:30 31.03.2023)
Боевые действия нужно прекратить, чтобы не началась дальнейшая эскалация конфликта.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik.
Боевые действия на Украине нужно прекратить и объявить перемирие, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в обращении народу и парламенту. Об этом сообщает РИА Новости.
"Остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация. Попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия, <...> перемирие объявить без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия, боеприпасов и военной техники", — сказал он.
При этом глава Беларуси отметил, если западные страны попытаются использовать перемирие для каких-то своих целей, то российской армии придется ответить на эти действия, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.
Напомним, Москва несколько раз предлагала провести мирные переговоры, однако Киев на законодательном уровне запретил их.