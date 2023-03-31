https://uz.sputniknews.ru/20230331/lukashenko-boevye-deystviya-na-ukraine-nujno-prekratit--33400619.html

Лукашенко: боевые действия на Украине нужно прекратить

Лукашенко: боевые действия на Украине нужно прекратить

Боевые действия нужно прекратить, чтобы не началась дальнейшая эскалация конфликта. 31.03.2023, Sputnik Узбекистан

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политика

александр лукашенко

беларусь

украина

запад

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Боевые действия на Украине нужно прекратить и объявить перемирие, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в обращении народу и парламенту. Об этом сообщает РИА Новости.При этом глава Беларуси отметил, если западные страны попытаются использовать перемирие для каких-то своих целей, то российской армии придется ответить на эти действия, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.Напомним, Москва несколько раз предлагала провести мирные переговоры, однако Киев на законодательном уровне запретил их. Читайте также:МИД КНР: украинский кризис подошёл к критическому моменту"Коммерсанты на крови требуют продолжения банкета" — Медведчук о зерновой сделке

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