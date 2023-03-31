https://uz.sputniknews.ru/20230331/peterburgskiy-tyuz-im-bryanceva-provedet-pervyy-mezhdunarodnyy-teatralnyy-festival-33389600.html

Петербургский ТЮЗ проведет первый Международный театральный фестиваль в Ташкенте

Петербургский ТЮЗ проведет первый Международный театральный фестиваль в Ташкенте

На крупнейших театральных площадках Узбекистана, Армении, Казахстана и Кыргызстана покажут спектакли российских театров

2023-03-31T09:52+0500

2023-03-31T09:52+0500

2023-03-31T09:58+0500

культура

узбекистан

россия

театр

государственный академический русский драматический театр узбекистана

спектакль

постановка

фестиваль

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Петербургский Театр юных зрителей (ТЮЗ) им. Брянцева проведет первый Международный фестиваль в четырех странах СНГ. С 4 апреля по 11 мая на крупнейших театральных площадках Узбекистана, Армении, Казахстана и Кыргызстана покажут 9 спектаклей известных театров Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Екатеринбурга и Буинска.Об этом сообщила директор Петербургского ТЮЗа Светлана Лаврецова на пресс-конференции, посвященной открытию проекта "Международный театральный фестиваль Театра юных зрителей им. А. Брянцева в странах СНГ".Мероприятие пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.В Узбекистане спектакли сыграют 27 и 28 апреля в Государственном академическом русском драматическом театре в Ташкенте. Режиссер Тимур Кулов покажет узбекистанским зрителям спектакль "Жребий" Буинского государственного драматического театра.Эта постановка — мозаика из рассказов татарских деревенских жителей о любви, времени, таланте, чувстве долга, жизни, смерти и бессмертии. Она основана на реальных интервью с сельскими жительницами и полна аутентичных деталей вроде народных песен, плясок и обрядов. Спектакль вошел в Long List 2022 Российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска".Торжественное открытие фестиваля состоится 4 апреля на сцене Казахского драматического театра им. Сейфуллина в Караганде.Читайте также:

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