https://uz.sputniknews.ru/20230331/tashkentskiy-zoopark-povysit-tseny-na-bilety--podrobnosti---33398187.html

Ташкентский зоопарк повысит цены на билеты — подробности

Ташкентский зоопарк повысит цены на билеты — подробности

Стоимость билетов пришлось увеличить из-за подорожания корма.

2023-03-31T13:01+0500

2023-03-31T13:01+0500

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общество

ташкентский зоопарк

животные

билет

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. С 1 апреля цена входного билет в Ташкентский зоопарк увеличится, передает пресс-служба парка.Причиной данного решения стало подорожания корма, а также увеличение стоимости других необходимых услуг по уходу за животными.При этом бесплатное посещение зоопарка остается для лиц с ограниченными возможностями и детей. Билеты для военнослужащих, пенсионеров и детей от 7 до 16 лет можно будет приобрести за 20 тыс. сумов, для лиц старше 16 лет — за 35 тыс. сумов.Читайте также:Кенгуренок-альбинос родился в тюменском зоопитомникеВ Узбекистане обнулят пошлины на импорт 36 видов продуктов питания и товаров

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