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Ташкентский зоопарк повысит цены на билеты — подробности
Ташкентский зоопарк повысит цены на билеты — подробности
Стоимость билетов пришлось увеличить из-за подорожания корма.
2023-03-31T13:01+0500
2023-03-31T13:01+0500
2023-03-31T14:16+0500
общество
ташкентский зоопарк
животные
билет
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. С 1 апреля цена входного билет в Ташкентский зоопарк увеличится, передает пресс-служба парка.Причиной данного решения стало подорожания корма, а также увеличение стоимости других необходимых услуг по уходу за животными.При этом бесплатное посещение зоопарка остается для лиц с ограниченными возможностями и детей. Билеты для военнослужащих, пенсионеров и детей от 7 до 16 лет можно будет приобрести за 20 тыс. сумов, для лиц старше 16 лет — за 35 тыс. сумов.Читайте также:Кенгуренок-альбинос родился в тюменском зоопитомникеВ Узбекистане обнулят пошлины на импорт 36 видов продуктов питания и товаров
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Ташкентский зоопарк повысит цены на билеты — подробности
13:01 31.03.2023 (обновлено: 14:16 31.03.2023)
Стоимость билетов пришлось увеличить из-за подорожания корма, а также услуг по уходу, содержанию и лечению животных.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik.
С 1 апреля цена входного билет в Ташкентский зоопарк увеличится, передает пресс-служба парка
.
Причиной данного решения стало подорожания корма, а также увеличение стоимости других необходимых услуг по уходу за животными.
"Ташкентский зоопарк неустанно заботится о благосостоянии своих обитателей и постоянно вкладывает средства в их уход, содержание и лечение. Все это требует больших затрат, которые увеличиваются с повышением цен", — отметила пресс-служба.
При этом бесплатное посещение зоопарка остается для лиц с ограниченными возможностями и детей.
Билеты для военнослужащих, пенсионеров и детей от 7 до 16 лет можно будет приобрести за 20 тыс. сумов, для лиц старше 16 лет — за 35 тыс. сумов.