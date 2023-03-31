https://uz.sputniknews.ru/20230331/v-horezme-naznachili-novogo-hokima-33404743.html

Стало известно, кто стал хокимом Хорезма

Стало известно, кто стал хокимом Хорезма

Кенгаш народных депутатов утвердил хокима Хорезмской области

2023-03-31T15:07+0500

2023-03-31T15:07+0500

2023-03-31T15:20+0500

политика

узбекистан

хорезмская область

хоким

назначение

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Журабека Рахимовича Рахимова утвердили хокимом Хорезмской области, сообщает пресс-служба президента.Назначить его на соответствующую должность рекомендовал Шавкат Мирзиёев в ходе заседания областного Кенгаша народных депутатов.Рахимов стал и. о. хокима Хорезмской области в декабре 2022 года. До этого он занимал должность хокима Кошкупырского района Хорезма.Читайте также: В Ташкенте сменился хокимВ Узбекистане на ряд госдолжностей запретят переизбираться более двух раз

узбекистан

хорезмская область

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