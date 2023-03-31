https://uz.sputniknews.ru/20230331/v-horezme-naznachili-novogo-hokima-33404743.html
Стало известно, кто стал хокимом Хорезма
Стало известно, кто стал хокимом Хорезма
Кенгаш народных депутатов утвердил хокима Хорезмской области
2023-03-31T15:07+0500
2023-03-31T15:07+0500
2023-03-31T15:20+0500
политика
узбекистан
хорезмская область
хоким
назначение
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Журабека Рахимовича Рахимова утвердили хокимом Хорезмской области, сообщает пресс-служба президента.Назначить его на соответствующую должность рекомендовал Шавкат Мирзиёев в ходе заседания областного Кенгаша народных депутатов.Рахимов стал и. о. хокима Хорезмской области в декабре 2022 года. До этого он занимал должность хокима Кошкупырского района Хорезма.Читайте также: В Ташкенте сменился хокимВ Узбекистане на ряд госдолжностей запретят переизбираться более двух раз
узбекистан
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узбекистан хорезмская область шавкат мирзиёев рабочая поездка хоким назначение
узбекистан хорезмская область шавкат мирзиёев рабочая поездка хоким назначение
Стало известно, кто стал хокимом Хорезма
15:07 31.03.2023 (обновлено: 15:20 31.03.2023)
До этого новый хоким исполнял обязанности руководителя области.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik
. Журабека Рахимовича Рахимова утвердили хокимом Хорезмской области, сообщает
пресс-служба президента.
Назначить его на соответствующую должность рекомендовал Шавкат Мирзиёев в ходе заседания областного Кенгаша народных депутатов.
Рахимов стал и. о. хокима Хорезмской области в декабре 2022 года. До этого он занимал должность хокима Кошкупырского района Хорезма.