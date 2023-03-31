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https://uz.sputniknews.ru/20230331/v-horezme-naznachili-novogo-hokima-33404743.html
Стало известно, кто стал хокимом Хорезма
Стало известно, кто стал хокимом Хорезма
Кенгаш народных депутатов утвердил хокима Хорезмской области
2023-03-31T15:07+0500
2023-03-31T15:20+0500
политика
узбекистан
хорезмская область
хоким
назначение
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Журабека Рахимовича Рахимова утвердили хокимом Хорезмской области, сообщает пресс-служба президента.Назначить его на соответствующую должность рекомендовал Шавкат Мирзиёев в ходе заседания областного Кенгаша народных депутатов.Рахимов стал и. о. хокима Хорезмской области в декабре 2022 года. До этого он занимал должность хокима Кошкупырского района Хорезма.Читайте также: В Ташкенте сменился хокимВ Узбекистане на ряд госдолжностей запретят переизбираться более двух раз
узбекистан
хорезмская область
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узбекистан хорезмская область шавкат мирзиёев рабочая поездка хоким назначение
узбекистан хорезмская область шавкат мирзиёев рабочая поездка хоким назначение

Стало известно, кто стал хокимом Хорезма

15:07 31.03.2023 (обновлено: 15:20 31.03.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаЖурабек Рахимов
Журабек Рахимов - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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До этого новый хоким исполнял обязанности руководителя области.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Журабека Рахимовича Рахимова утвердили хокимом Хорезмской области, сообщает пресс-служба президента.
Назначить его на соответствующую должность рекомендовал Шавкат Мирзиёев в ходе заседания областного Кенгаша народных депутатов.
Рахимов стал и. о. хокима Хорезмской области в декабре 2022 года. До этого он занимал должность хокима Кошкупырского района Хорезма.
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