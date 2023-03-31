https://uz.sputniknews.ru/20230331/v-uzbekistane-aprele-proydet-vtoroy-tashkentskiy-mezhdunarodnyy-forum-33392466.html

Назвали дату проведения второго Ташкентского международного инвестиционного форума

Назвали дату проведения второго Ташкентского международного инвестиционного форума

В Узбекистане 27-28 апреля пройдет второй Ташкентский международный инвестиционный форум (TIIF-2023)

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экономика

узбекистан

ташкент

инвестиционный форум

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Узбекистане 27-28 апреля пройдет второй Ташкентский международный инвестиционный форум (TIIF-2023), сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли республики.Место проведения — Congress Hall Tashkent City.Предыдущий форум, в марте 2022 года, объединил на своей площадке более 2 тыс. человек — крупных инвесторов и гостей из 56 стран мира.На TIIF-2023 ожидают еще большее количество участников. В программе масштабного делового события — пленарное заседание, более 30 встреч экспертов, включая панельные сессии, круглые столы и b2b переговоры. Они помогут раскрыть инвестиционный потенциал как Узбекистана, так и Центральной Азии в целом.Желающие принять участие в мероприятии могут зарегистрироваться на сайте www.iift.uz до 20 апреля 2023 года.Читайте также: О чем говорил Мирзиёев на Ташкентском инвестиционном форуме — фотоПо итогам Ташкентского инвестиционного форума подписаны контракты на крупную сумму

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