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Назвали дату проведения второго Ташкентского международного инвестиционного форума
Назвали дату проведения второго Ташкентского международного инвестиционного форума
В Узбекистане 27-28 апреля пройдет второй Ташкентский международный инвестиционный форум (TIIF-2023)
2023-03-31T11:28+0500
2023-03-31T11:28+0500
2023-03-31T12:25+0500
экономика
узбекистан
ташкент
инвестиционный форум
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Узбекистане 27-28 апреля пройдет второй Ташкентский международный инвестиционный форум (TIIF-2023), сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли республики.Место проведения — Congress Hall Tashkent City.Предыдущий форум, в марте 2022 года, объединил на своей площадке более 2 тыс. человек — крупных инвесторов и гостей из 56 стран мира.На TIIF-2023 ожидают еще большее количество участников. В программе масштабного делового события — пленарное заседание, более 30 встреч экспертов, включая панельные сессии, круглые столы и b2b переговоры. Они помогут раскрыть инвестиционный потенциал как Узбекистана, так и Центральной Азии в целом.Желающие принять участие в мероприятии могут зарегистрироваться на сайте www.iift.uz до 20 апреля 2023 года.Читайте также: О чем говорил Мирзиёев на Ташкентском инвестиционном форуме — фотоПо итогам Ташкентского инвестиционного форума подписаны контракты на крупную сумму
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узбекистан ташкент инвестиционный форум
узбекистан ташкент инвестиционный форум
Назвали дату проведения второго Ташкентского международного инвестиционного форума
11:28 31.03.2023 (обновлено: 12:25 31.03.2023)
TIIF-2023 начнет работу 27 апреля. Деловая программа предусматривает панельные сессии, встречи экспертов и переговоры в формате b2b.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik.
В Узбекистане 27-28 апреля пройдет второй Ташкентский международный инвестиционный форум (TIIF-2023), сообщает
пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли республики.
Место проведения — Congress Hall Tashkent City.
Предыдущий форум, в марте 2022 года, объединил на своей площадке более 2 тыс. человек — крупных инвесторов и гостей из 56 стран мира.
На TIIF-2023 ожидают еще большее количество участников. В программе масштабного делового события — пленарное заседание, более 30 встреч экспертов, включая панельные сессии, круглые столы и b2b переговоры. Они помогут раскрыть инвестиционный потенциал как Узбекистана, так и Центральной Азии в целом.
Желающие принять участие в мероприятии могут зарегистрироваться на сайте www.iift.uz
до 20 апреля 2023 года.