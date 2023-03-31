Фестиваль "ЖАРА" в Узбекистане не отменяется
13:55 31.03.2023 (обновлено: 14:28 31.03.2023)
© Организаторы фестиваля "ЖАРА"Афиша к фестивалю "ЖАРА"
© Организаторы фестиваля "ЖАРА"
Фестиваль проведут по плану. Информация об отмене является недостоверной.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Фестиваль "ЖАРА" состоится в Ташкенте 20-21 мая, информация об отмене недостоверная. Об этом сообщили Sputnik в пресс-службе фестиваля.
"Организационные работы по фестивалю "ЖАРА" в Ташкенте продолжаются. Он состоится, информация об отмене не является достоверной. У нас все по плану. Ждем всех зрителей и поклонников 20 и 21 мая в Ташкенте", — сообщили в пресс-службе фестиваля.
В Узбекистане в рамках фестиваля выступят HammAli & Navai, Jony, Егор Крид, Emin, Ани Лорак, Мари Краймбрери, Дискотека Авария, Иванушки International, Ольга Бузова, Artik & Asti, Ваня Дмитриенко, Mia Boyka, Люся Чеботина, Хабиб, Звонкий, Karna.val, Dabro, Натан, Миша Марвин, Mary Gu и многие другие.
Sputnik Узбекистан — информационный партнер музыкального фестиваля "ЖАРА".
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