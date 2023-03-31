Фестиваль "ЖАРА" в Узбекистане не отменяется

"Организационные работы по фестивалю "ЖАРА" в Ташкенте продолжаются. Он состоится, информация об отмене не является достоверной. У нас все по плану. Ждем всех зрителей и поклонников 20 и 21 мая в Ташкенте", — сообщили в пресс-службе фестиваля.