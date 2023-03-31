https://uz.sputniknews.ru/20230331/v-uzbekistane-smyagchat-nakazaniya-za-pravonarusheniya-v-torgovle--33390971.html

В Узбекистане смягчат наказания за правонарушения в торговле

В Узбекистане смягчат наказания за правонарушения в торговле

Обсуждение проекта продлится до 14 апреля.

2023-03-31T10:39+0500

2023-03-31T10:39+0500

2023-03-31T10:39+0500

общество

узбекистан

предпринимательство

торговля

правонарушение

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Узбекистане на общественном обсуждении находится законопроект о переводе уголовной ответственности за нарушение правил торговли или оказания услуг в административную юрисдикцию.Согласно проекту, уголовную ответственность за нарушения правил торговли товарами или услугами необходимо передать в административную юрисдикцию для усиления правовой защиты субъектов предпринимательства.Вместо действующей уголовной ответственности введут наказание в виде уплаты штрафов в особо крупном размере (от 500 БРВ и выше).Для граждан планируют установить штраф в размере 200 БРВ (1 базовая расчетная величина равна 300 тыс.сумов), а для должностных лиц – 300 БРВ.Читайте также:Что изменится для узбекистанцев с 1 апреля — подробностиГосимуществом в Узбекистане будут управлять по-новому — подробности

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