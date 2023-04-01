https://uz.sputniknews.ru/20230401/iranskaya-kompaniya-budet-proizvodit-chay-v-uzbekistane--33443848.html

Иранская компания будет производить чай в Узбекистане

Иранская компания будет производить чай в Узбекистане

Сейчас стороны обсуждают организационные моменты

2023-04-01T20:02+0500

2023-04-01T20:02+0500

2023-04-01T20:02+0500

экономика

иран

компания

производство

чай

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. В пятницу прошла встреча замминистра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Ойбека Хамраева с директором компании Hasti Aryan Taamin Насером Ансари. Об этом сообщает ИА "Дуне".Стороны обсудили инвестиционный проект иранской компании по производству чая в Узбекистане. Готовую продукцию планируют продавать на узбекистанском и зарубежных рынках.В ходе беседы стороны согласовали документацию, организацию лабораторных помещений, поставки оборудования и экспорт будущей продукции.Компания Hasti Aryan Taamin занимается производством чая, риса, сахара и специй. С 2021 года в Узбекистане продается ее чай под маркой "Famila Tea".Читайте также:В Термезском районе появится этногородокКитайские партнеры помогут построить в Джизаке ветроэлектростанции

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