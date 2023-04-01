https://uz.sputniknews.ru/20230401/jiteli-odnogo-iz-stolichnyx-rayonov-vremenno-ostalis-bez-gaza--33433659.html

Жители одного из столичных районов временно остались без газа

Жители одного из столичных районов временно остались без газа

В трех махаллях Чиланзарского района отключили газ.

2023-04-01T11:33+0500

2023-04-01T11:33+0500

2023-04-01T11:33+0500

общество

ташкент

чиланзарский район

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ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. В Чиланзарском районе Ташкента временно отключили газ, передает пресс-служба АО Hududgazta'minot.Газа не будет сегодня с 10:00 до 17:00 в махаллях "Хирмон-тепа", "Кичик-хирмон-тепа", "Катта-хирмон-тепа".Причиной отключения стали ремонтные работы на газопроводе, после их завершения подачу газа восстановят.Кроме того, сегодня в Ташкенте перекрыли ряд улиц из-за Чемпионата Узбекистана по дуатлону. Читайте также:

ташкент

чиланзарский район

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