https://uz.sputniknews.ru/20230401/jiteli-odnogo-iz-stolichnyx-rayonov-vremenno-ostalis-bez-gaza--33433659.html
Жители одного из столичных районов временно остались без газа
Жители одного из столичных районов временно остались без газа
В трех махаллях Чиланзарского района отключили газ.
2023-04-01T11:33+0500
2023-04-01T11:33+0500
2023-04-01T11:33+0500
общество
ташкент
чиланзарский район
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ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. В Чиланзарском районе Ташкента временно отключили газ, передает пресс-служба АО Hududgazta'minot.Газа не будет сегодня с 10:00 до 17:00 в махаллях "Хирмон-тепа", "Кичик-хирмон-тепа", "Катта-хирмон-тепа".Причиной отключения стали ремонтные работы на газопроводе, после их завершения подачу газа восстановят.Кроме того, сегодня в Ташкенте перекрыли ряд улиц из-за Чемпионата Узбекистана по дуатлону. Читайте также:
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жители ташкента остались без газа где в ташкенте отключили газ в каком районе отключили газ в чиланзарском районе ташкент новости ташкента почему отключили газ почему нет газа новость
жители ташкента остались без газа где в ташкенте отключили газ в каком районе отключили газ в чиланзарском районе ташкент новости ташкента почему отключили газ почему нет газа новость
Жители одного из столичных районов временно остались без газа
В трех махаллях Чиланзарского района отключили газ из-за ремонта на газопроводе.
ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik.
В Чиланзарском районе Ташкента временно отключили газ, передает
пресс-служба АО Hududgazta'minot.
Газа не будет сегодня с 10:00 до 17:00 в махаллях "Хирмон-тепа", "Кичик-хирмон-тепа", "Катта-хирмон-тепа".
Причиной отключения стали ремонтные работы на газопроводе, после их завершения подачу газа восстановят.
Кроме того, сегодня в Ташкенте перекрыли
ряд улиц из-за Чемпионата Узбекистана по дуатлону.