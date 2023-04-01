https://uz.sputniknews.ru/20230401/v-tashkente-ogranichili-skorostnoy-rejim-na-dorogax-33431781.html
В Ташкенте ограничили скорость на дорогах
В Ташкенте ограничили скорость на дорогах
Скорость транспорта уменьшилась с 70 до 60 км в час.
2023-04-01T10:50+0500
2023-04-01T10:50+0500
2023-04-01T10:50+0500
общество
узбекистан
ташкент
скорость
автомобили
автомобилисты
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ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. С сегодняшнего дня в Ташкенте, Нукусе и в центрах областей и районов ограничили допустимую скорость авто, передает УзА.Теперь автомобилисты могут разгонятся не более чем до 60 км в час. Данное решение приняли, чтобы уменьшить число аварий на дорогах.В 2022 году в Узбекистане произошло около 10 тыс. ДТП. Из них 1,6 тыс. из-за высокой скорости автотранспорта, которая стала причиной потери управления, столкновения с другим авто или наезда на пешехода.Читайте также:
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в ташкенте ограничили скоростной режим на дорогах допустимая скорость на дорогах ташкент скоростной режим до скольких можно разгоняться уменьшили скорость узбекистан новости авто автомобилисты водители
в ташкенте ограничили скоростной режим на дорогах допустимая скорость на дорогах ташкент скоростной режим до скольких можно разгоняться уменьшили скорость узбекистан новости авто автомобилисты водители
В Ташкенте ограничили скорость на дорогах
Согласно указу президента республики, с субботы допустимая скорость транспорта уменьшилась с 70 до 60 км в час.
ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik.
С сегодняшнего дня в Ташкенте, Нукусе и в центрах областей и районов ограничили допустимую скорость авто, передает УзА
.
Теперь автомобилисты могут разгонятся не более чем до 60 км в час. Данное решение приняли, чтобы уменьшить число аварий на дорогах.
В 2022 году в Узбекистане произошло около 10 тыс. ДТП. Из них 1,6 тыс. из-за высокой скорости автотранспорта, которая стала причиной потери управления, столкновения с другим авто или наезда на пешехода.