https://uz.sputniknews.ru/20230401/v-tashkente-ogranichili-skorostnoy-rejim-na-dorogax-33431781.html

В Ташкенте ограничили скорость на дорогах

В Ташкенте ограничили скорость на дорогах

Скорость транспорта уменьшилась с 70 до 60 км в час.

2023-04-01T10:50+0500

2023-04-01T10:50+0500

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общество

узбекистан

ташкент

скорость

автомобили

автомобилисты

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ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. С сегодняшнего дня в Ташкенте, Нукусе и в центрах областей и районов ограничили допустимую скорость авто, передает УзА.Теперь автомобилисты могут разгонятся не более чем до 60 км в час. Данное решение приняли, чтобы уменьшить число аварий на дорогах.В 2022 году в Узбекистане произошло около 10 тыс. ДТП. Из них 1,6 тыс. из-за высокой скорости автотранспорта, которая стала причиной потери управления, столкновения с другим авто или наезда на пешехода.Читайте также:

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