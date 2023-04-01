https://uz.sputniknews.ru/20230401/kak-poluchit-status-upolnomochennogo-ekonomicheskogo-operatora-33442120.html

Как получить статус уполномоченного экономического оператора

Как получить статус уполномоченного экономического оператора

Доля уполномоченных экономических операторов в торговле - $1,1 млрд.

2023-04-01T17:47+0500

2023-04-01T17:47+0500

2023-04-01T17:47+0500

экономика

торговля

таможня

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. В Узбекистане действует институт уполномоченных экономических операторов, дающий право применять упрощенные таможенные процедуры.О том, как получить статус уполномоченного экономического оператора, действующих льготах для них и какие еще изменения ждут участников ВЭД, рассказал главный инспектор информационной службы Государственного таможенного комитета Хусан Тангриев на брифинге в АИМК.В настоящее время из общего числа участников внешнеэкономической деятельности (всего 24,6 тыс.), только 48 получили статус уполномоченного экономического оператора. При этом у 28 из них есть специальные упрощения при совершении таможенных операций на основании свидетельств первого вида, у 13 – первого и второго видов, у 7 – второго вида.Доля уполномоченных экономических операторов в общем объеме внешнеторгового оборота составляет $1,1 млрд или 3,8%Сейчас в Ташкенте работают 36 предприятий и еще 4 в Ташкентской области. Остальные в регионах.У компаний, имеющих статус уполномоченного экономического оператора, есть следующие права:Уполномоченные экономические операторы, действующие на основании свидетельств первого типа, могут оплачивать таможенные сборы просто в рассрочку или в отсрочку до двадцати рабочих дней, платя 50% таможенных сборов.Как стать уполномоченным экономическим операторомДля получения статуса уполномоченного экономического оператора:Также ввели дополнительные требования к таможенным брокерам, таможенным складам и таможенным перевозчикам, желающим получить статус уполномоченного экономического оператора.Какие изменения ждут участников ВЭДВ настоящее время Таможенный комитет работает над определением порядка организации работы уполномоченных экономических операторов, расширением перечня специальных возможностей.В действующие законы вносят изменения для совершенствования критериев отбора и порядка включения в реестр уполномоченных экономических операторов, приведения данного института в соответствие с международными стандартами.Кроме того, республика готовится к подписанию взаимных меморандумов с рядом стран о введении специальных упрощений и льгот для узбекистанских уполномоченных экономических операторов заграницей, а также и иностранцев в Узбекистане.Читайте также:Госимуществом в Узбекистане будут управлять по-новому — подробностиРазмер пошлины за жалобу на госуслуги снизили вполовину

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