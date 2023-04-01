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МИД Швеции: членство Финляндии в НАТО не будет полным
МИД Швеции: членство Финляндии в НАТО не будет полным
Шведский МИД прокомментировал вступление Финляндии в НАТО.
2023-04-01T19:32+0500
2023-04-01T19:32+0500
в мире
швеция
финляндия
нато
членство
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ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. Участие Финляндии в НАТО не будет полным, пока в альянс не войдет Швеция, заявил глава шведского МИД Тобиас Билльстрём. Об этом сообщает РИА Новости.Также Билльстрём отметил, что Швеция будет упорно работать над тем, чтобы тоже вступить в НАТО.Напомним, в ночь на 31 марта страны НАТО закончили ратификацию заявки Финляндии о вступлении в блок. Это означает, что в ближайшие дни финская сторона получит официальный статус члена альянса.Читайте также:
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МИД Швеции: членство Финляндии в НАТО не будет полным

19:32 01.04.2023
© Foto : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2023
© Foto : NATO
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Глава шведского МИД прокомментировал недавнее вступление Финляндии в НАТО. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. Участие Финляндии в НАТО не будет полным, пока в альянс не войдет Швеция, заявил глава шведского МИД Тобиас Билльстрём. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы рады за Финляндию. Это важный шаг вперед для нашей братской страны, членство укрепит безопасность как Финляндии, так и Швеции. Но, как заявила Финляндия, их членство не будет полным до тех пор, пока Швеция не станет членом", - сказал он.
Также Билльстрём отметил, что Швеция будет упорно работать над тем, чтобы тоже вступить в НАТО.
Напомним, в ночь на 31 марта страны НАТО закончили ратификацию заявки Финляндии о вступлении в блок. Это означает, что в ближайшие дни финская сторона получит официальный статус члена альянса.
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