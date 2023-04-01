https://uz.sputniknews.ru/20230401/mid-shvetsii-chlenstvo-finlyandii-v-nato-ne-budet-polnym--33443676.html

МИД Швеции: членство Финляндии в НАТО не будет полным

МИД Швеции: членство Финляндии в НАТО не будет полным

Шведский МИД прокомментировал вступление Финляндии в НАТО.

2023-04-01T19:32+0500

2023-04-01T19:32+0500

2023-04-01T19:32+0500

в мире

швеция

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нато

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ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. Участие Финляндии в НАТО не будет полным, пока в альянс не войдет Швеция, заявил глава шведского МИД Тобиас Билльстрём. Об этом сообщает РИА Новости.Также Билльстрём отметил, что Швеция будет упорно работать над тем, чтобы тоже вступить в НАТО.Напомним, в ночь на 31 марта страны НАТО закончили ратификацию заявки Финляндии о вступлении в блок. Это означает, что в ближайшие дни финская сторона получит официальный статус члена альянса.Читайте также:

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