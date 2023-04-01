https://uz.sputniknews.ru/20230401/uzbekistan-airways-zapustila-marshrut-iz-namangana-v-nijnevartovsk--33440672.html

Uzbekistan Airways запустила маршрут из Намангана в Нижневартовск

Uzbekistan Airways запустила маршрут из Намангана в Нижневартовск

Авиакомпания расширяет географию полетов из Намангана.

2023-04-01T16:19+0500

2023-04-01T16:19+0500

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общество

авиакомпания uzbekistan airways

самолет

наманган

нижневартовск

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ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. Uzbekistan Airways запустила новый маршрут Наманган-Нижневартовск-Наманган, передает пресс-служба компании.Рейсы будут проходить регулярно один раз в неделю – по пятницам. Вчера состоялся первый полет по этому направлению. Самолёт вылетел из Намангана в 16:00, прилетев в Нижневартовск в 19:45 и обратно в Наманган – в 01:35.Напомним, в марте президент Узбекистана поручил увеличить количество авиаперевозок.Читайте также:

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