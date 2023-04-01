https://uz.sputniknews.ru/20230401/uzbekistan-airways-zapustila-marshrut-iz-namangana-v-nijnevartovsk--33440672.html
Uzbekistan Airways запустила маршрут из Намангана в Нижневартовск
Uzbekistan Airways запустила маршрут из Намангана в Нижневартовск
Авиакомпания расширяет географию полетов из Намангана.
2023-04-01T16:19+0500
2023-04-01T16:19+0500
2023-04-01T16:19+0500
общество
авиакомпания uzbekistan airways
самолет
наманган
нижневартовск
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ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. Uzbekistan Airways запустила новый маршрут Наманган-Нижневартовск-Наманган, передает пресс-служба компании.Рейсы будут проходить регулярно один раз в неделю – по пятницам. Вчера состоялся первый полет по этому направлению. Самолёт вылетел из Намангана в 16:00, прилетев в Нижневартовск в 19:45 и обратно в Наманган – в 01:35.Напомним, в марте президент Узбекистана поручил увеличить количество авиаперевозок.Читайте также:
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uzbekistan airways запустила маршрут из намангана в нижневартовск куда можно улететь из намангана в нижневартовск купить билеты в россию путешествия из узбекистана новости новость
uzbekistan airways запустила маршрут из намангана в нижневартовск куда можно улететь из намангана в нижневартовск купить билеты в россию путешествия из узбекистана новости новость
Uzbekistan Airways запустила маршрут из Намангана в Нижневартовск
Авиакомпания расширяет географию полетов из Намангана. Теперь доступны полеты в Нижневартовск.
ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik.
Uzbekistan Airways запустила новый маршрут Наманган-Нижневартовск-Наманган, передает
пресс-служба компании.
Рейсы будут проходить регулярно один раз в неделю – по пятницам. Вчера состоялся первый полет по этому направлению. Самолёт вылетел из Намангана в 16:00, прилетев в Нижневартовск в 19:45 и обратно в Наманган – в 01:35.
Напомним, в марте президент Узбекистана поручил
увеличить количество авиаперевозок.